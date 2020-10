Las cocinas del CHUF trasladadas al Hospital Naval ya están en funcionamiento

Una semana lleva funcionando la nueva cocina provisional del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, que se activó en el Hospital Naval tras trasladarla desde el Hospital Arquitecto Marcide.

Este cambio es necesario mientras se lleven a cabo las obras del nuevo edificio en el Hospital Arquitecto Marcide en el marco de la Fase I del Plan Director, que albergará la definitiva. La cocina provisional está emplazada en el semisoto del Hospital Naval, donde estaba la antigua lavandería naval y una zona de vestuarios que se desplazó. El traslado se realizó en una noche sin que se haya parado la actividad gracias al esfuerzo y colaboración de los trabajadores y trabajadoras.

Las obras de acondicionamiento suponen un importe de 737.858 euros, e implicaron la introducción de cambios en la organización, como la compartimentación de procesos; o de mejoras tales como el incremento en más de 200 metros cuadrados de superficie, o por ejemplo, neveras nuevas con flujos diferenciados. Así, los diversos tipos de alimentos (carnes, pescados, verduras o desayunos) se introducen a las neveras por una puerta de entrada, y salen ya para los cuartos de preparación fríos por otra puerta diferente. Junto con esto, los cuartos de preparación mencionados son también individuales para cada una de las materias.

Se cumple así con el principio denominado “de marcha adelante”, clave para la seguridad alimentaria, ya que no se vuelve atrás en ningún momento con los desechos. Junto con esto, se mantiene la línea caliente; y no existen variaciones con los menús, ya que las personas pueden seguir escogiendo entre dos opciones a no ser que tengan una dieta restringida. Además, se estableció una zona de emplatado diferenciada con una cinta nueva; y otra de lavado, que cuenta con dos túneles de lavado, un que ya existía y un nuevo. Indicar igualmente que hay elementos que se aprovecharon, pero también se añadieron otros nuevos cómo dos marmitas, dos cocinas, o un horno nuevos.

COCINA PARA LA POBLACIÓN DEL ÁREA SANITARIA

En el Área Sanitaria de Ferrol se producían, en el pasado año 2019, un total de 15.641 ingresos hospitalarios. Para la alimentación de las personas ingresadas, se sirven alrededor de 520.000 bandejas anuales. Para que esto sea posible, trabajan un total de 73 personas en la cocina: 58 pinches de cocina, 6 cocineros, 2 jefes de grupo de cocina, 2 auxiliares administrativas, 1 jefe de almacén, 1 jefe de la unidad y 3 dietistas. Estos profesionales trabajan en tres turnos, todo el día, todo el año. Se incorporaron en la cocina provisional del Naval ocho personas más relacionadas con la distribución de las bandejas, que se suman a las citadas 73.

La cocina atiende a todos los tipos de dieta con sus restricciones. Existen hasta 170 tipos de dietas, desde las dietas normales, hasta las dietas de progresión, de restricciones calóricas y proteicas, o dietas de modificación de texturas, entre otras. Continúa, como ya se mencionó, el menú opcional (entre dos menús), a ser posible a nivel clínico. En general, sea la opción restringida por dieta u opcional, también se atienden las sugerencias de los pacientes siempre que sea factible. Se intenta responder al gusto del consumidor; y este puede manifestarlo tanto a través del personal del andar, como en la tarjeta que va con la comida. La dieta terapéutica está preestablecida.