Un juzgado de Ferrol desestima la demanda de una gerocultora que pedía la adaptación de su jornada al turno de noche

El Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol ha desestimado la demanda de una gerocultora que solicitaba a la empresa en la que trabaja la adaptación de su jornada laboral al turno de noche para conciliar su vida familiar. La trabajadora, que ya disfrutaba de una jornada reducida, reclamaba que se le concediera la plaza vacante en horario nocturno, con un horario de 22:00 a 7:00 horas.

La sentencia, con fecha de 11 de junio, concluye que la trabajadora no justificó su petición ante la empresa y que, por tanto, no se podía obligar a la compañía a conceder el cambio de turno.

El tribunal basó su decisión en varios hechos clave, como la falta de respuesta de la trabajadora. La empresa requirió a su empleada que justificara la necesidad del cambio de turno, ya que ya disfrutaba de una reducción de jornada por conciliación. La trabajadora, sin embargo, no contestó a este requerimiento.

Además, la empresa demostró que en el turno de noche solo son necesarios dos auxiliares, y esas plazas ya están cubiertas. El tribunal concluye que, si bien el turno nocturno podría ser beneficioso para la trabajadora, la empresa ha probado que existen razones organizativas válidas para no conceder la adaptación.

VACANTE ANULADA

La empresa había publicado una vacante para el turno de noche, pero la anuló poco después, a instancias del comité de empresa, que recordó que la prioridad de acceso debía ser para aquellos trabajadores con peticiones de conciliación anteriores.

La sentencia recuerda que, aunque el derecho a la conciliación es fundamental, la ley establece que la adaptación de la jornada debe ser "razonable y proporcionada" en relación con las necesidades de la persona trabajadora y las de la propia empresa.

Al no haber justificado la necesidad del cambio y con la empresa demostrando que no hay plazas disponibles, la demanda fue desestimada.