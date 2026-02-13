Sebas López califica el duelo ante el Atlético Malagueño como "el más importante de la temporada"

El entrenador del Lorca Deportiva, Sebas López, ha calificado el próximo encuentro contra el Atlético Malagueño como "una final". En la rueda de prensa previa al partido, el técnico ha subrayado la importancia de cada partido restante y ha destacado la oportunidad que supone jugar los primeros de la jornada. "Si conseguimos la victoria, evidentemente, los otros equipos se van a sentir amenazados", ha afirmado.

Un colista peligroso

Pese a que el filial malagueño es el colista de la categoría, López ha advertido sobre su potencial. Lo ha descrito como un rival que "somete muchísimo con balón" y que cuenta con "recursos ofensivos muy buenos para la categoría". El técnico ha elogiado la mentalidad del equipo rival, al que define como "jóvenes, aunque sobradamente preparados" que nunca se rinden, incluso perdiendo.

Es de los equipos que te llama la atención, el por qué está tan tan abajo" SEBAS LÓPEZ Entrenador del CF Lorca Deportiva

López ha confesado que es "de los equipos que te llama la atención, el por qué está tan tan abajo", y ha destacado un factor clave que poseen: "algo que no se compra con dinero, que es la ilusión". Además, ha señalado que desde la llegada del nuevo entrenador, el equipo "ha evolucionado" y se ha hecho "más sólido en cuanto a la toma de decisiones en la parte defensiva".

El partido más importante

El preparador del Lorca Deportiva no ha dudado en calificar el choque como el más relevante hasta la fecha. "Para nosotros, creo que junto con el partido del año pasado del ascenso, es el más importante que vamos a tener", ha declarado, alertando del peligro de la relajación. "Detrás de un gran partido, como se hizo la semana pasada, te puede venir un mal partido, y yo esta historia ya la he vivido".

Para mí es el partido más importante de la temporada" SEBAS LÓPEZ Entrenador del CF Lorca Deportiva

La victoria se presenta como una oportunidad para consolidar la buena racha del equipo después de momentos complicados. Según el técnico, ganar permitiría "dar otro puñetazo, que la gente vuelva a hablar de estos jugadores y, por qué no, el engancharnos a ese grupo de privilegio". Por todo ello, ha insistido: "Para mí es el partido más importante de la temporada".

Estado de la plantilla

En cuanto a la plantilla, Sebas López ha confirmado que la única duda es la de Arrut, quien "no termina de recuperarse" de unas molestias en el talón. Sobre las nuevas incorporaciones, Checa y William, ha explicado que están en proceso de adaptación y que irán "cogiendo minutos poco a poco". El rival, por su parte, tendrá la baja por sanción de Santaella.

El ambiente en el vestuario es de máxima motivación. "Estamos todos muy ilusionados", ha asegurado López, extendiendo ese sentimiento a todo el club, desde el utillero hasta el personal de mantenimiento. "El mundo del fútbol en muy pocas veces te genera esta ilusión y tenemos que disfrutar del camino", ha concluido.

Finalmente, respecto al premio que recibirá el club en la Gala del Deporte Lorquino por el ascenso, el técnico se ha mostrado "encantado" y "orgulloso". Considera el reconocimiento un homenaje a todos los que lo hicieron posible, incluyendo jugadores, cuerpo técnico, directiva y afición, y una pieza más "para levantar un edificio" y ayudar a que "Lorca siga creciendo".