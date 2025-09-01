COPE
Podcasts
Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

¿Tu hijo empieza el cole? Esta revisión podría evitar el 30% del fracaso escolar

El Colegio de Ópticos y Optometristas de Galicia advierte de que muchos niños tienen problemas de visión sin diagnosticar que afectan a su aprendizaje

En las ópticas se pueden hacer las revisiones para los escolares
00:00
Descargar

Alexandre Dubra es óptico y optometrista

Ada Romero

Ferrol - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Con el inicio del curso escolar a la vuelta de la esquina, los expertos lanzan una advertencia a las familias: el 30% del fracaso escolar está relacionado con problemas de visión no detectados. Así lo asegura el Colegio de Ópticos y Optometristas de Galicia, que recomienda realizar revisiones visuales a todos los niños antes de volver a las aulas.

Alexandre Dubra, óptico-optometrista y miembro de la Junta Directiva del colegio profesional, explica que “entre el 80 y el 90% de la información que reciben los niños en clase entra por los ojos”, por lo que cualquier defecto visual puede traducirse en bajo rendimiento académico o problemas de comprensión.

SIGNOS DE ALERTA

Los signos de alerta son claros: cansancio al leer, dolores de cabeza, frotarse los ojos con frecuencia, saltarse palabras o líneas al estudiar, entrecerrar los ojos para ver de lejos, evitar tareas de cerca o incluso problemas al calcular distancias jugando al fútbol o al baloncesto.

Además, Dubra recuerda que muchos niños no se quejan porque han visto “siempre así” y no saben que tienen un problema, por lo que insiste en la importancia de hacer revisiones aunque no haya síntomas. Detectar a tiempo una hipermetropía, un ojo vago o un problema de motricidad ocular puede cambiar radicalmente su rendimiento escolar… ¡y también deportivo!

El experto aconseja limitar el uso de móviles y tablets, fomentar las actividades al aire libre y realizar un examen visual antes de que empiece el curso. “Aunque no se quejen, una revisión rutinaria nunca está de más”, subraya.

Escucha en directo

En Directo COPE FERROL

COPE FERROL

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

11:00H | 31 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking