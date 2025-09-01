¿Tu hijo empieza el cole? Esta revisión podría evitar el 30% del fracaso escolar

Con el inicio del curso escolar a la vuelta de la esquina, los expertos lanzan una advertencia a las familias: el 30% del fracaso escolar está relacionado con problemas de visión no detectados. Así lo asegura el Colegio de Ópticos y Optometristas de Galicia, que recomienda realizar revisiones visuales a todos los niños antes de volver a las aulas.

Alexandre Dubra, óptico-optometrista y miembro de la Junta Directiva del colegio profesional, explica que “entre el 80 y el 90% de la información que reciben los niños en clase entra por los ojos”, por lo que cualquier defecto visual puede traducirse en bajo rendimiento académico o problemas de comprensión.

SIGNOS DE ALERTA

Los signos de alerta son claros: cansancio al leer, dolores de cabeza, frotarse los ojos con frecuencia, saltarse palabras o líneas al estudiar, entrecerrar los ojos para ver de lejos, evitar tareas de cerca o incluso problemas al calcular distancias jugando al fútbol o al baloncesto.

Además, Dubra recuerda que muchos niños no se quejan porque han visto “siempre así” y no saben que tienen un problema, por lo que insiste en la importancia de hacer revisiones aunque no haya síntomas. Detectar a tiempo una hipermetropía, un ojo vago o un problema de motricidad ocular puede cambiar radicalmente su rendimiento escolar… ¡y también deportivo!

El experto aconseja limitar el uso de móviles y tablets, fomentar las actividades al aire libre y realizar un examen visual antes de que empiece el curso. “Aunque no se quejen, una revisión rutinaria nunca está de más”, subraya.