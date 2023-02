El gobierno de Ferrol acepta la alegación presentada por el PP en la reparcelación del Sánchez Aguilera

La Junta de gobierno del Ayuntamiento de Ferrol, reunida de manera extraordinaria a primera hora de la mañana de este jueves, 9 de febrero, ha admitido la alegación presentada hace varios meses por el grupo municipal del Partido Popular con respecto a la reparcelación del antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera, uno de los últimos trámites para poder aprobar en pleno el convenio urbanístico entre la Administración local y el Ministerio de Defensa en virtud del cual el Ayuntamiento de Ferrol pasará a ser el propietario de más de una decena de parcelas y construcciones repartidas por diversos zona del municipio, siendo una de ellas el antiguo acuartelamiento, una propiedad de casi un millón de metros cuadros y situada entre la carretera de Catabois, avenida do Rei y calles Cardosas y Virgen de la Cabeza.

Contentamente, esta alegación pedía incluir 498 plazas de aparcamiento, de la cuales 330 irían en un parking subterráneo de y 8.400 metros cuadrados.

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato (PSOE), ha destallado que “el convenio se firmó en el año 2014 y no se le ha movido ni un punto ni una coma” y que “el último documento que quedaba pendiente era el desarrollo del proyecto de reparcelación, que fue aprobado inicialmente en Junta de gobierno, se ha estimado ahora la alegación del Partido Popular, que se refería a las plazas de aparcamiento y al parking subterráneo y se va a recoger por tanto en el proyecto de reparcelación”, ha detallado el regidor en declaraciones a los medios de comunicación.

PLENO

El alcalde socialista ha manifestado que le gustaría llevar este asunto a pleno durante este mes de febrero, aunque no ha querido comprometer una fecha al estimar que “nos gustaría llegar a tiempo, pero no estoy en condiciones de confirmarlo, por ser este mes más corto y tener también el Carnaval de por medio”.

Ante este escenario e interpelado sobre lo que puede hacer el Partido Popular en dicha sesión, y teniendo en cuenta que estamos a tres meses de las elecciones, Mato ha manifestado que “yo pienso que esa pregunta le corresponde responderla al PP, pero cuando llegué al gobierno tomé la decisión de no mover ni un punto ni una coma de ese convenio” y que “yo pienso que no se debería de hablar de los proyectos de ciudad, porque cuando están encima de la mesa y los tiene uno delante, de lo que se trata es de pensar en la ciudad”, además de incidir en que “a mi me hubiese gustado traer este convenio un año antes, pero las cosas llevan su tiempo”.

LA ALEGACIÓN DEL BNG, RECHAZADA

A este proyecto de reparcelación se presentaron otras dos alegaciones, una del grupo municipal del BNG y otra de un particular, que fueron ambas rechazadas.

En el caso de la formación nacionalista, a través de un comunicado, se han lamentado de esta decisión que “pretendía transformar ese espacio central de la ciudad en un gran pulmón verde en la búsqueda de una ciudad sustentable”.

El portavoz de este grupo municipal, Iván Rivas, ha asegurado que “la propuesta del BNG busca reorientar la concepción del urbanismo en la ciudad, pasando del modelo desarrollista hasta ahora vigente para transformarlo en un modelo de urbanismo sustentable”.