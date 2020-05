El Gobierno excluye la caza y la pesca deportiva en la fase 1 de la desescalada

El Gobierno ha excluido la caza y la pesca deportiva de la fase 1 de la desescala, que permite la práctica no profesional de deportes individuales que no requieran contacto con terceros. Esta decisión anula la orden de la Xunta que, desde mediados de esta semana y en virtud de la interpretación de la norma que desde el 2 de mayo permite actividades físicas al aire libre, autorizó la práctica de la pesca fluvial y marítima con fines recreativos.

Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) este sábado, la práctica de la caza y la pesca deportiva no se encuentra comprendida dentro de la habilitación para poder realizar deporte individual no profesional que no requieran contacto con terceros.

Concretamente, el artículo referente a los desplazamientos permitidos para la práctica de la actividad física, especifica: "A los efectos de lo previsto en esta orden, queda permitida la práctica no profesional de los deportes individuales que no requieran contacto con terceros, así como los paseos. Dichas actividades se podrán realizar una vez al día y durante las franjas horarias previstas en el artículo 5. No se encuentra comprendida dentro de esta habilitación la práctica de la pesca y caza deportiva".

El Gobierno permite, no obstante, retomar las actividades de turismo activo y naturaleza deberá realizarse en grupos de hasta diez personas, debiendo concertarse preferentemente mediante cita previa. Además, deberá garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de dos metros, aunque cuando no se pueda se utilizarán los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

CRÍTICAS DE LA XUNTA

Por su parte, la Xunta de Galicia considera que "no hay un solo argumento sanitario" que justifique la decisión del Gobierno central.

La decisión que critica el Gobierno gallego, que ha remitido una carta firmada por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y su homóloga en Mar, Rosa Quintana, en la que demandan al ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicaciones al respecto.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, las mandatarias autonómicas tachan la medida de "agravio totalmente injustificado" con el colectivo de pescadores respecto al resto de deportistas, por lo que avanzan que defenderán los "derechos y libertades" de este colectivo frente a la "actitud arbitraria, discrecional y discriminatoria" que, dicen, lleva a cabo el Ejecutivo central.

"No existe ni un solo argumento sanitario o de seguridad que establezca que se tenga que prohibir este deporte frente al resto de disciplinas que sí permite practicar el Ministerio de Sanidad", señala el texto enviado a Sanidad por parte de la Xunta, que discrepa también de la "forma" en la que han tenido conocimiento de la decisión, que, sostiene, no fue trasladada al Ejecutivo autonómico antes de su publicación en el BOE.

"Entendemos que por un motivo desconocido, se está privando a más de 100.000 gallegos y gallegas de poder ejercitar una actividad deportiva sin ningún tipo de explicación o razón que argumente la decisión hoy adoptada por su Ministerio", inciden las conselleiras en su carta a Illa, que afirman que la Xunta se dirigió a Sanidad el pasado 2 de mayo para comunicar que interpretaba que la pesca fluvial y marítima entraban en las actividades al aire libre permitidas.

Así, continúan, tras no recibir respuesta, la reanudación de la pesca fluvial y marítima de carácter recreativo fue llevada al Comité de Cooperación Operativa (Cecop) consituido para la gestión de la crisis del coroanvirus y en el que participan, además de la Xunta, la Delegación del Gobierno y la Federación Galega de Municipios e Provincias.

Este órgano dio luz verde a levantar la suspensión y el Diario Oficial de Galicia, en su publicación del 6 de mayo, recogía el acuerdo por el que se reactivaba la pesca de carácter recreativo.

CONTROVERSIA

Con todo, tras la reanudación de la actividad, la Federación Galega de Pesca y los colectivos ecologistas Adega y Ríos con Vida presentaron un escrito ante la Delegación del Gobierno en Galicia para pedir que estudiase si la repertura de la pesca fluvial ordenada con carácter general por la Xunta es legal.

En un comunicado conjunto, advertían que con su decisión la Xunta "podría estar incurriendo en una ilegalidad" al "contravenir" el plan de desconfinamiento y, además, producir "confusión entre la ciudadanía", a los que podría inducir a cometer infracciones.

Federación, Adega y Ríos con Vida señalaban que el Gobierno autonómico realiza una "interpretación propia" de la orden del 30 de abril por la que el Ejecutivo central autorizó la práctica de actividad física no profesional al aire libre "asimilando este tipo de actividad con la pesca fluvial recreativa".

No obstante, según apuntaron, en la pesca fluvial "interfieren otros factores ajenos al simple ejercicio físico como la afectación a la biodiversidad, el uso del dominio público hidráulico o su propia especifidad como actividad de aprovechamiento de recursos naturales".