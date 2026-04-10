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La fragata 'Cristóbal Colón' regresa a Ferrol tras su despliegue en Chipre

El buque de la Armada atracó a primera hora de la mañana de este jueves en el Arsenal Militar de Ferrol

Foto de archivo de la fragata 'Cristóbal Colón' entrando en la ría de Ferrol

José R. Montero

Foto de archivo de la fragata 'Cristóbal Colón' entrando en la ría de Ferrol

Javier García

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

La fragata 'Cristóbal Colón' atracó a primera hora de la mañana de este jueves, 9 de abril, en el Arsenal Militar de Ferrol tras 75 días de despliegue en aguas del mar Báltico y el mar del Norte y en la misión para apoyar la defensa europea en Chipre tras el ataque de Irán.

El despliegue de la 'Cristóbal Colón' comenzó el 26 de enero con el Componente Marítimo de la Fuerza de Reacción Aliada (ARF) de la OTAN en su ejercicio 'Steadfast Dart 2026'.

Posteriormente, tras una escala en Copenhague (Dinamarca), la fragata se integró en el grupo aeronaval francés liderado por el portaaviones 'Charles de Gaulle' para reforzar la defensa, la disuasión y la respuesta de la Alianza Atlántica en el flanco sur, después de la caída de un dron iraní en una base militar británica en Chipre.

La fragata española también ha participado en la actividad de vigilancia reforzada de la OTAN 'Neptune Strike 26-1', que se centró en armonizar equipos de planificación multinacionales y de la OTAN bajo mando directo del Mando de Estructura de Fuerzas de la OTAN.

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