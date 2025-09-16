Ferrol se vuelca con la Semana de la Movilidad: exhibiciones, charlas en colegios y una andaina solidaria

El Concello de Ferrol celebra desde este martes 16 de septiembre la Semana de la Movilidad con un completo programa de actividades bajo el lema Movilidad para todos, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía, tanto a niños como adultos, sobre los beneficios de apostar por un transporte sostenible.

La programación arranca este martes con una exhibición de coches de carreras eléctricos greenpower, construidos en la Universidade da Coruña, que podrán verse en la plaza de Armas entre las 17:00 y las 18:30 horas.

En los días siguientes, Protección Civil ofrecerá charlas en diferentes colegios de la ciudad para informar al alumnado sobre seguridad en la movilidad (miércoles 17, viernes 19 y lunes 22).

El jueves 18, coincidiendo con la jornada de bienvenida universitaria en el campus de Ferrol, se dará a conocer el funcionamiento de los puntos de bicicleta disponibles en la ciudad, la forma de obtener las tarjetas de uso y también la Tarxeta Xente Nova.

Durante el fin de semana, el Cantón acogerá un circuito de seguridad vial en el que podrán participar niños y niñas con bicicletas, patinetes u otros elementos de movilidad. Quienes lo completen recibirán una camiseta conmemorativa de la Semana Europea de la Movilidad.

Como colofón, el domingo 21 el Concello y AFAL Ferrolterra organizan una andaina de tres kilómetros con salida a las 11:30 horas desde la Casa do Mar. La inscripción es gratuita y puede realizarse en el teléfono 981 370 692 o en el correo electrónico alzheimerferrolterra@alzheimerferrolterra.com.