Ferrol se vuelca en "Comercios que Contan Historias" para impulsar el comercio local con tres rutas temáticas

Ferrol se prepara para un fin de semana dedicado a la revitalización comercial y hostelera a través de la historia y el patrimonio. El Centro Comercial Aberto Ferrol-A Magdalena (CCA) presentará los días 3 y 4 de octubre la ambiciosa campaña "Comercios que Contan Historias", un evento que busca implicar a los ciudadanos y visitantes con el tejido de proximidad.

En entrevista con COPE Ferrol, el presidente del CCA, Olegario Álvarez, detalló la iniciativa, que cuenta con una subvención de la Xunta de más de 21.000 euros y la cofinanciación del Concello de Ferrol, además de la colaboración activa de la Asociación de Hostelería.

Tres rutas para redescubrir la ciudad

La campaña se articula en torno a tres rutas temáticas que combinan teatro, música, juegos y gastronomía, buscando dinamizar distintas zonas de la ciudad:

Ruta del Comercio Ilustrado (Iglesia de la Magdalena): Contará con actores que representarán a Fernando VI, música de cámara y juegos tradicionales para niños.

Ruta del Camino Inglés (Calle Real): Centrada en el apoyo al peregrino, ofrecerá juegos infantiles de búsqueda del tesoro en las tiendas, y música gallega con cantareiras.

Ruta de los Comercios que Contan Lendas: Ubicada en las calles Dolores, Galeano, María, Sol y Coruña, presentará música y cuentacuentos.

Álvarez explicó que las actividades generales partirán de la Plaza de Armas e incluirán un recorrido por la historia de Ferrol. El broche de oro será un concierto de Nuevo Plan el sábado a las 20:30 horas.

Sorteo de 2.000 € y pinchos históricos

Para incentivar la compra local, el CCA ha organizado un sorteo de vales por valor de 2.000 euros entre los clientes. Los vales se entregarán con cada compra realizada esta semana en los comercios asociados. El sorteo se realizará el sábado a las 20:30 horas en Armas, siendo indispensable la presencia del ganador. Uno de los vales tendrá un importe de 1.000 euros.

Además, la hostelería se suma con una ruta de pinchos históricos, donde los establecimientos colaboradores ofrecerán tapas temáticas con nombres originales.

La inversión local, clave para el crecimiento

El presidente del CCA destacó la importancia del proyecto, gestado por la gerente Belén Pérez, como un ejemplo de que "las ciudades se levantan porque los empresarios, no solo los grandes, sino también los pequeños, y los ciudadanos invierten". Álvarez subrayó que, aunque el ciudadano es el que "hace importante y fuerte económicamente las ciudades", el apoyo de administraciones como la Xunta y el Concello es "muy bueno".

Respecto a la temporada, Álvarez confirmó que julio y agosto fueron positivos gracias al enfoque en el turismo, que aporta servicios y productos a la economía local. De cara al futuro, el sector mantiene la esperanza en eventos de consumo como el Black Friday y las Navidades, a pesar de la ligera caída de ventas en septiembre y octubre.

Finalmente, el presidente del CCA afirmó que la relación con las administraciones (Xunta, Diputación y Ayuntamiento) siempre ha sido buena, sintiendo que tienen "la voluntad en reforzar, en que el pequeño comercio resista y mejore".