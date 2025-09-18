Ferrol se suma al Fin de Semana Mundial del Bienestar con actividades gratuitas para todos los públicos

Ferrol se une este año a la novena edición del World Wellness Weekend, una iniciativa internacional que reúne a 160 países en torno a la promoción de la actividad física, la salud mental y los hábitos de vida saludables. La propuesta, que respalda el tercer objetivo de desarrollo sostenible de la ONU (garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos), incluye en la ciudad una programación gratuita y abierta a todas las edades.

La concejala de Política Social, Rosa Martínez, destacó que se trata de una oportunidad “para fomentar el bienestar social de todos los vecinos, sin distinción de edades, y visibilizar la importancia tanto del cuidado físico como de la salud mental”.

Las actividades comenzaron este miércoles con una charla sobre alimentación saludable a cargo de la nutricionista Almudena Seijo, que despertó gran interés entre los asistentes y abordó cómo mantener una dieta equilibrada sin caer en modas restrictivas.

PROPUESTAS DEPORTIVAS

La programación continuará este viernes 19 de septiembre en el Cantón de Molins con varias propuestas. A las 17:30 horas, un running dirigido por la triatleta Inés Santiago, en el que los participantes podrán correr o caminar a su ritmo. A continuación una clase de barra hitt dirigida por Candela Otero, delante de su estudio Dale Candela en la calle Real 120.

A partir de las 18:45 horas, una sesión de yoga inclusivo guiada por Guillermo García, profesor y responsable del estudio Mandala Yoga, quien recordó que la clave para mantener la rutina es “encontrar una actividad que motive desde el primer momento y hacerlo un hábito semanal”.

Todas las actividades son gratuitas y están impartidas de forma altruista por los profesionales implicados. Desde el Concello animan a la ciudadanía a participar en este fin de semana del bienestar y a descubrir nuevas formas de mantenerse activos y saludables.