Ferrol impulsa el ocio para mayores de 65 años con el Tardeo Sénior y la Verbena del Mantón

La edil Rosa Martínez, a la izquierda, en el Mercado de A Magdalena

El Concello de Ferrol ha anunciado una nueva serie de actividades de dinamización gratuitas dirigidas a personas mayores de 65 años. La concejala de Bienestar Social, Rosa Martínez, explicó que estas iniciativas buscan reforzar el estatus de Ferrol como "ciudad amigable" para este colectivo, tal como reconoce la Organización Mundial de la Salud.

La primera cita del programa será la tradicional Verbena del Mantón, que se celebrará el sábado 13 de septiembre a partir de las 21:00 horas en el parque Raíña Sofía. La edil destacó que este evento es parte de la recuperación de una "fiesta simbólica y popular de Ferrol" y contará con la música de Los Alcántara, así como con premios y sorpresas. Además, los asistentes podrán participar en el sorteo de un cheque de 300 euros para gastar en el mercado de A Magdalena, presentando una rifa que se distribuye en el propio mercado.

Cuatro tardes de ocio para la socialización

El plato fuerte del programa es el Tardeo Sénior, una serie de cuatro sesiones diseñadas para promover la socialización y mejorar la calidad de vida de los participantes.

Encaderna & chocolatea: El 19 de septiembre a las 18:00 horas, en la AVV de Caranza, un experto enseñará a los asistentes a crear un álbum de recuerdos con sus propias fotografías. La tarde concluirá con una degustación de chocolate con churros.

Arte & viño: La segunda sesión tendrá lugar el 18 de octubre, a las 18:00 horas, en la AVV de Covas. Los participantes podrán pintar su propio lienzo mientras disfrutan de una cata de vinos dirigida por un profesional, acompañada de aperitivos.

Baile & cóctel: El 7 de noviembre a las 18:00 horas, en la AVV de San Pablo, los asistentes aprenderán pasos de baile con ayuda de expertos. La jornada finalizará con una exhibición de coctelería y la degustación de las bebidas preparadas.

Lembranzas de Ferrol: La última actividad será una visita guiada el 12 de diciembre a las 11:30 horas, con punto de partida en la oficina de turismo del puerto. El recorrido permitirá a los mayores rememorar anécdotas y personajes típicos de la ciudad, y concluirá con un aperitivo en la Taberna Arauxa del Cantón.