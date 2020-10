Ferrol en Común urge al gobierno ferrolano la adjudicación de los puestos del Mercado de Caranza

El grupo municipal de Ferrol en Común urge al gobierno de Ángel Mato a tomar medidas en cuanto al mercado de Caranza. Aseguran que tras meses con las obras finalizalidas y listas para que los placeros ocupen sus puestos y esto no se ha producido.

En mayo este grupo municipal presentó en el Pleno ordinario una moción para la adjudicación inmediata de los puestos, propuesta que salió adelante con los votos a favor de toda la corporación excepto los del PSOE, cosa que llama bastante la atención. Estas últimas semanas los placeros, el vecindario, toda la oposición y FEC, llevan reclamando la apertura inmediata del mercado para que por fin puedan dar el servicio de calidad, que ya venían dando, en unas instalaciones de calidad, pero la respuesta de Mato, critican, es abrir una puerta de noche y con la Presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza vendiendo la foto como un triunfo; puerta que lleva al ascensor y que garantiza la accesibilidad al mercado, cosa que es deber de todas las administración públicas.

Ferrol en Común no comprende como el "gobierno del PSOE es capaz de darle vueltas y vueltas a la perdiz antes de abrir el Mercado tal y como dejó previsto este grupo municipal en su momento" .

Una de las excusas que más se escucha para que esta obra nueva en la que se invirtieron 800.000€ continúe cerrada es que se está elaborando un pliego para la adjudicación de los puestos del mercado de forma abierta, es decir, que pueda acceder toda la ciudadanía. Desde Ferrol en Común, no están de acuerdo con esta opción, pues para ellos no se trata de un nuevo mercado si no de unas obras de reforma del que ya existía y consideran que no es necesario adjudicar los puestos si no reubicar a los operadores. Pero aun así, si para el gobierno actual es imprescindible abrir el mercado con un pliego de adjudicación de los puestos. FEC demanda que se tenga en cuenta la experiencia y la antigüedad a la hora de puntuar las ofertas, como se hace en numerosas ciudades.

Resaltan también que este martes el gobierno local llevó a la Comisión de Hacienda una instrucción para regular los procedimientos de autorizaciones de ocupaciones temporales de puestos vacantes en los mercados municipales de la Magdalena y Recimil mientras en Caranza siguen la espera de un pliego que nunca llega.

Esperan que el gobierno local arranque de una vez el mecanismo necesario para poner a los placeros en sus puestos de una manera justa para todos.