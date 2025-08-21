Ferrol en Común pide al gobierno local una ordenanza para regular el estacionamiento de autocaravanas

Ferrol en Común ha instado al gobierno municipal a crear una ordenanza que regule el estacionamiento de autocaravanas, vehículos camper y caravanas en la ciudad. La formación política denuncia la "estigmatización" y los conflictos que surgen cada verano entre vecinos y turistas debido a la falta de una regulación clara por parte del Ayuntamiento.

Según Ferrol en Común, este tipo de turismo ha experimentado un crecimiento exponencial, con más de 300.000 vehículos de recreo en España que encuentran en Ferrol un lugar de veraneo ideal por su clima y entorno natural. Sin embargo, la falta de una normativa adecuada está generando problemas que, según la agrupación, no se pueden solucionar con "decretazos poco claros".

ORDENANZA MODELO DE LA FEGAMP

En una nota de prensa, Ferrol en Común hace referencia a la ordenanza modelo publicada en 2021 por la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp). Este documento, diseñado para conciliar la promoción de este turismo con la protección de los espacios públicos, propone la creación de zonas de estacionamiento con servicios como puntos de reciclaje, agua potable y desagües, lo que consideran una solución más adecuada que "poner una señal y pintar unas rayas en el suelo".

La formación política subraya que este turismo, de carácter familiar, deja una importante derrama económica en la comarca (se estima en 100 euros al día por cada autocaravana). Por ello, consideran que debe regularse y protegerse, sin renunciar a sancionar a aquellos que incumplan las normas, como la ocupación de espacio con mobiliario o el incumplimiento de los límites de tiempo.

El comunicado recuerda que, según la Dirección General de Tráfico y el Reglamento General de Circulación, las autocaravanas pueden estacionar en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo. No obstante, las ordenanzas municipales pueden regular este estacionamiento y prohibirlo en zonas concretas por razones objetivas, como las dimensiones, pero no por el tipo de vehículo.

Por todo ello, Ferrol en Común exige a la concejalía de seguridad que desarrolle una ordenanza con la participación de asociaciones vecinales y la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA).

Además, demandan la creación de áreas de servicio en terrenos municipales que cuenten con acometida de agua, alcantarillado, punto de vaciado del WC y contenedores de basura, con un horario y precio público que garanticen su sostenibilidad y seguridad.