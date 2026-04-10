Ferrol avanza en la ‘Ciudad del Deporte’ con una inversión de 18 millones de euros

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visitó este pasado jueves, junto a la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, los avances en las obras del recinto de la Feira Internacional de Mostras do Noroeste (FIMO). Estos trabajos se enmarcan en el proyecto "Ferrol. Cidade do Deporte". Ya han comenzado las actuaciones en el pabellón número 5, a las que seguirán otras en el resto del recinto con una inversión total de 5,7 millones de euros.

El conselleiro destacó que se está avanzando en las distintas actuaciones previstas, con varias obras ya licitadas y adjudicadas. El proyecto incluye mejoras tanto en la Enseada da Malata como en el entorno urbano del municipio, con el objetivo de modernizar las infraestructuras deportivas de la zona y fomentar el deporte entre los ciudadanos.

Xunta de Galicia La visita tuvo lugar por diferentes pabellones que se están rehabilitando en FIMO

Una inversión de 18 millones de euros

Todas las obras se enmarcan en el convenio firmado en 2024 entre el Gobierno gallego y el Concello para esta iniciativa. El presupuesto total asciende a 18 millones de euros, que serán confinanciados a partes iguales por ambas administraciones. Por parte de la Xunta, se destinarán 9 millones de euros entre los años 2026 y 2029.

Según ha señalado Calvo, el objetivo final es mejorar y poner en valor las infraestructuras deportivas ferrolanas y fomentar la práctica deportiva en el municipio y su entorno. Esta colaboración se enmarca en el compromiso de la Xunta de apoyar a las entidades locales para impulsar sus instalaciones deportivas municipales.