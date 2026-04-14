Ariel "Caño" Ibagaza tras batir Muriqi el récord de Eto'o como goleador del RCD Mallorca: "Podrían jugar juntos"

Vedat Muriqi acaba de hacer historia en el RCD Mallorca al convertirse en el máximo goleador en Primera División, superando a una leyenda como Samuel Eto'o, quien marcara 54 goles por los 55 que lleva ya el delantero bermellón.

Alguien que compartió equipo con el camerunés es Ariel "Caño" Ibagaza, habitual contertulio de DEPORTES COPE BALEARES, otro de los jugadores históricos del club, el mejor media punta de la historia bermellona y que levantó junto a Eto'o la Copa del Rey, se ha pronunciado sobre la marca de Muriqi.

Preguntado por ambos delanteros, el Caño deja claro que son completamente diferentes, ambos tienen el olfato de gol, pero no tienen nada que ver como jugadores. De hecho, para el argentino, ambos delanteros en una máquina del tiempo podrían jugar juntos en el mismo equipo según explica en COPE:

"Hacer 55 goles en Primera división con el Mallorca es enorme, luego hay que ver las carreras, la que hizo Eto'o después de irse del Mallorca fue lo más arriba que puedes llegar. Siempre batir registros es bueno, queda ahí. Por suerte el club apostó por él y no se fue al Fenerbahce. Lo está pagando con goles, el equipo está en situación complicada y ojalá esos goles ayuden a la permanencia como está haciendo".

Muriqi tiene a tiro el registro del pichichi de Güiza, 27 goles, está a seis. Y recuerda el Caño que le dio tantos goles que "Güiza no metió ninguno de penalti", aunque admite que "los penaltis también hay que meterlos".

Sobre la comparativa Eto'o-Muriqi, Ibagaza reflexiona: "no hay ninguna similitud entre ellos. Muriqi tiene seguramente más porcentaje de hacer gol, Samuel necesitaba en el Mallorca muchas oportunidades, y no iba bien de cabeza. Luego con la pierna izquierda tampoco remataba. Luego en el Barcelona en dos ocasiones hacía tres goles (risas). Aquí necesitaba muchas ocasiones".

Ibagaza destaca "la velocidad de Eto'o, podían jugar juntos sin duda, como segunda punta Samuel con Muriqi, y yo por detrás" bromea el Caño entre risas.