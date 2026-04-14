Así afecta la Ruta de las Fortalezas al tráfico de Cartagena: consulta los cortes y cómo moverte en bus
La prueba de este sábado trasciende de lo deportivo con conciertos a lo largo del recorrido
Murcia - Publicado el
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La gran cita del atletismo es este sábado. La Ruta de las Fortalezas es un evento que traspasa lo deportivo, porque a los 5.000 participantes se une muchísimo público a lo largo del recorrido y por eso, el Ayuntamiento pondrá una línea de bus específica.
La línea 3 Cartagena – Canteras (por Tentegorra) será gratuita todo el día para todos los ciudadanos.
Recuerdan fuentes oficiales que se recomienda usar como aparcamiento disuasorio el centro comercial Rambla, frente Palacio de Deportes.
LANZADERA PALACIO DEPORTES CON SALIDA Y META
- Con prioridad para corredores, de 6:30 a 7:15 horas de la mañana, para llegar a la salida. Se recomienda adelantar lo máximo posible la llegada.
- Para todos los públicos, servicio ininterrumpido desde Palacio de Deportes destino Escuela de Infantería de Marina (meta) en horario de 12 a 21 horas.
LÍNEA 3 BUS TENTEGORRA
- Recorrido, cada hora: Canteras, Mayor, Centro juvenil, Carretera Tentegorra, Poblado de Marina, Carretera Tentegorra, CC Rambla, Sebastián Feringán (Par), Escudo, Jorge Juan, Juan Fernández, Ronda Ciudad de La Unión (Par), CC Mandarache, Capitanes Ripoll, Puertas de San José.
- Para facilitar la movilidad de todos los corredores, todas las líneas de bus serán gratis durante el día. Siendo obligatorio presentar dorsal.
cortes de tráfico
La Policía Local también ha informado sobre cortes de tráfico este sábado, con motivo de la celebración de la multitudinaria carrera de la Ruta de las Fortalezas. La gran mayoría se producirán de forma intermitente, al paso de la carrera.
Si bien, el principal corte tendrá lugar en el Paseo Alfonso XII del puerto, desde la plaza de Santa Agustín a la plaza de la Isla, incluidas, en horario de 6 a 10 de la mañana. También se producirán limitaciones de estacionamiento de vehículos.
- Plaza de España con calle Menéndez y Pelayo
- Calle Real con Avda. Pío XII (Cruceiro) dirección a Paseo Alfonso XII
- Plaza Puerta de San José con Avda. Trovero Marín dirección a Paseo Alfonso XII
- Calle Real con calle Plaza San Agustín
- Calle Real con calle Tolosa Latour
- Plaza de los Héroes de Cavite
- Paseo Alfonso XII con calle Gisbert
- Plaza de La Isla
- Calle Navalmoral De La Mata con calle Adarve de Artillería
- Rotonda de Cuesta del Batel con Paseo Delicias
- Paseo Delicias con calle Mompean
- Paseo Delicias con calle Camino a La Escuela
- Paseo Delicias con Plaza de Pescador
- Plaza de La Constitución con calle Subida a Las Largas
- Plaza de La Constitución con Travesía Sepulcro
- Avda. Sánchez Meca con calle Treviño
- Avda. Sánchez Meca con calle Cabo de Aguas
- Avda. Sánchez Meca con calle Minarete
- Avda. Sánchez Meca con calle Virgen Del Rosario
- Avda. Sánchez Meca con calle Conde Ricla
- Calle Minarete con rotonda del Hospital Universitario Santa Lucía
- Avda. Sánchez Meca con calle Subida Al Calvario
- Acceso a explanada de tierra del CEIP Carhago (Vista Alegre)
- Calle Buzos acceso a explanada de tierra de Estación de Servicio
- Plaza Puertas de San José con calle Adarve de Artillería
- Calle Gisbert con calle Navalmoral De La Mata
- Calle Campos
- Calle Cuatro Santos con calle Jara
- Plaza Puertas de Madrid con calle Tolosa Latour
- Ctra. Algameca
- Calle Subida Vergel
- Calle Mayor (Bº. Concepción) a la altura de la iglesia
- Calle Subida a La Mina con calle Mayor (Bº Concepción)
- Calle Muérdago (Tentegorra)
- Calle Subida Atalaya con calle Subida a La Mina
- Zona del Coto Dorda
Limitaciones de estacionamiento de vehículos, vigentes desde el viernes hasta el sábado
- Paseo Delicias
- Plaza de La Constitución hacia calle Camino a La Escuela
- Calle Minarete y explanada del Tanatorio de Santa Lucía
- Calle Buzos
- Estacionamientos de Cala Cortina
- Calle Adarve de Artillería
- Calle Navalmoral De La Mata
- Avda. Sánchez Meca
- Paseo del Muelle
- Calle Campos
- Plaza Puertas de Madrid
- Calle Tolosa Latour
- Calle Subida de Vergel
- Plaza Margarita Sánchez con calle Méndez Núñez Larga
- Calle Canciller de Ayala con Plaza Margarita Sánchez
- Calle Subida a La Mina
- Calle Higuericas
- Ctra. Bajada Atalaya
- Calle Peroniño con calle Sagitario
- Calle Muérdago
- Ctra. Tentegorra