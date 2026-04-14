Así afecta la Ruta de las Fortalezas al tráfico de Cartagena: consulta los cortes y cómo moverte en bus

La gran cita del atletismo es este sábado. La Ruta de las Fortalezas es un evento que traspasa lo deportivo, porque a los 5.000 participantes se une muchísimo público a lo largo del recorrido y por eso, el Ayuntamiento pondrá una línea de bus específica.

La línea 3 Cartagena – Canteras (por Tentegorra) será gratuita todo el día para todos los ciudadanos.

Para la salida habrá una lanzadera con prioridad para participantes desde el Palacio de Deportes hacia el puerto.

A partir del mediodía habrá lanzadera desde Palacio de Deportes a la Escuela de Infantería (Meta), ida y vuelta.

Además, para los corredores con dorsal todas las líneas urbanas de autobús serán gratuitas sin coste este 18 de abril, mostrando su dorsal.

Recuerdan fuentes oficiales que se recomienda usar como aparcamiento disuasorio el centro comercial Rambla, frente Palacio de Deportes.

Ayuntamiento de Cartagena Ruta de las fortalezas

LANZADERA PALACIO DEPORTES CON SALIDA Y META

Con prioridad para corredores, de 6:30 a 7:15 horas de la mañana, para llegar a la salida. Se recomienda adelantar lo máximo posible la llegada.

Para todos los públicos, servicio ininterrumpido desde Palacio de Deportes destino Escuela de Infantería de Marina (meta) en horario de 12 a 21 horas.

LÍNEA 3 BUS TENTEGORRA

Recorrido, cada hora: Canteras, Mayor, Centro juvenil, Carretera Tentegorra, Poblado de Marina, Carretera Tentegorra, CC Rambla, Sebastián Feringán (Par), Escudo, Jorge Juan, Juan Fernández, Ronda Ciudad de La Unión (Par), CC Mandarache, Capitanes Ripoll, Puertas de San José.

Para facilitar la movilidad de todos los corredores, todas las líneas de bus serán gratis durante el día. Siendo obligatorio presentar dorsal.

cortes de tráfico

La Policía Local también ha informado sobre cortes de tráfico este sábado, con motivo de la celebración de la multitudinaria carrera de la Ruta de las Fortalezas. La gran mayoría se producirán de forma intermitente, al paso de la carrera.

Si bien, el principal corte tendrá lugar en el Paseo Alfonso XII del puerto, desde la plaza de Santa Agustín a la plaza de la Isla, incluidas, en horario de 6 a 10 de la mañana. También se producirán limitaciones de estacionamiento de vehículos.

Plaza de España con calle Menéndez y Pelayo

Calle Real con Avda. Pío XII (Cruceiro) dirección a Paseo Alfonso XII

Plaza Puerta de San José con Avda. Trovero Marín dirección a Paseo Alfonso XII

Calle Real con calle Plaza San Agustín

Calle Real con calle Tolosa Latour

Plaza de los Héroes de Cavite

Paseo Alfonso XII con calle Gisbert

Plaza de La Isla

Calle Navalmoral De La Mata con calle Adarve de Artillería

Rotonda de Cuesta del Batel con Paseo Delicias

Paseo Delicias con calle Mompean

Paseo Delicias con calle Camino a La Escuela

Paseo Delicias con Plaza de Pescador

Plaza de La Constitución con calle Subida a Las Largas

Plaza de La Constitución con Travesía Sepulcro

Avda. Sánchez Meca con calle Treviño

Avda. Sánchez Meca con calle Cabo de Aguas

Avda. Sánchez Meca con calle Minarete

Avda. Sánchez Meca con calle Virgen Del Rosario

Avda. Sánchez Meca con calle Conde Ricla

Calle Minarete con rotonda del Hospital Universitario Santa Lucía

Avda. Sánchez Meca con calle Subida Al Calvario

Acceso a explanada de tierra del CEIP Carhago (Vista Alegre)

Calle Buzos acceso a explanada de tierra de Estación de Servicio

Plaza Puertas de San José con calle Adarve de Artillería

Calle Gisbert con calle Navalmoral De La Mata

Calle Campos

Calle Cuatro Santos con calle Jara

Plaza Puertas de Madrid con calle Tolosa Latour

Ctra. Algameca

Calle Subida Vergel

Calle Mayor (Bº. Concepción) a la altura de la iglesia

Calle Subida a La Mina con calle Mayor (Bº Concepción)

Calle Muérdago (Tentegorra)

Calle Subida Atalaya con calle Subida a La Mina

Zona del Coto Dorda

Limitaciones de estacionamiento de vehículos, vigentes desde el viernes hasta el sábado