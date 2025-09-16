Fernando Masafret presentó el borrador de su nuevo libro, 'Xuvia, corazón de Narón'

Ramon Franco, Carlos Ramos, Patricia Lorenzo y Fernando Masafret, con el borrador entre sus manos

Fernando Masafret presentó el pasado domingo, 14 de septiembre, el borrador de su nuevo libro, que llevará por título 'Xuvia, corazón de Narón', en un acto íntimo celebrado en los jardines de la centenaria Casa San Román.

El evento contó con la presencia de los propietarios de la vivienda, Carlos Ramos y Patricia Lorenzo, además de colaboradores y personas que han cedido fotografías para el proyecto.

Durante la presentación, Masafret se mostró entusiasmado con la gran cantidad de material recopilado para la obra, un volumen tal que le ha hecho plantearse la posibilidad de publicar dos libros en lugar de uno para abarcar toda la información.

Masafret aprovechó la ocasión para anunciar que, a partir de marzo de 2026, la Casa San Román contará con una terraza abierta al público, donde los visitantes podrán disfrutar de una bebida en un entorno histórico.

En la limpieza y regeneración de este espacio verde colaboró el empresario Ramón Franco, quien incluso utilizó un pequeño tractor de su propiedad para los trabajos.

El autor, con tres libros ya publicados sobre la historia local (los dos primeros agotados), cuenta con una sólida trayectoria que ha generado gran expectación por su nuevo trabajo.

Actualmente, todavía se pueden adquirir ejemplares de la tercera publicación, en la Librería Galicia, gracias a una reciente reedición.