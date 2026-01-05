Esperanza Piñeiro, nombrada Ferrolana del Año: «El progreso de Ferrol es el progreso de Galicia»

En la víspera de la festividad de los Reyes Magos, Ferrol ya calienta motores para su día grande. El próximo miércoles 7 de enero, coincidiendo con la festividad de San Julián, el Teatro Jofre vestirá sus mejores galas para la entrega de las distinciones institucionales de la ciudad. Este año, por decisión unánime de los portavoces municipales, el título de Ferrolana del Año recaerá en Esperanza Piñeiro de San Miguel, catedrática de Historia y una figura imprescindible para entender la divulgación del patrimonio local.

En una entrevista concedida a COPE Ferrol, Piñeiro ha confesado recibir esta distinción con «agradecimiento y emoción», tras una vida dedicada a que los jóvenes y la ciudadanía en general valoren sus raíces. «Siempre tuve mucho interés en que mis alumnos conociesen la historia más cercana; el patrimonio de Ferrol es de una riqueza extraordinaria», explicó la docente, quien desarrolló el grueso de su carrera en el Instituto Rodolfo Ucha Piñeiro de Caranza antes de jubilarse en el Concepción Arenal.

Una vida dedicada a la divulgación y al equipo

Piñeiro, que siempre ha apostado por el trabajo colectivo —destacando la colaboración constante con su marido, el también investigador Andrés Rodríguez—, recordó hitos de su trayectoria como la publicación sobre San Rosendo en el año jubilar de 2007, proyecto en el que colaboró activamente con esta emisora.

Su labor no se ha limitado a las aulas; su compromiso con el conocimiento la ha llevado a colaborar con asociaciones vecinales y culturales de toda la comarca, bajo la premisa de que lo que no se conoce, no se puede valorar ni defender.

Reivindicación ferroviaria: un compromiso de presente

Más allá de su faceta como historiadora, el reconocimiento también pone en valor su papel actual como portavoz del Foro Ciudadano por el Ferrocarril. Piñeiro aprovechó la ocasión para recordar que la lucha por unas comunicaciones dignas no es algo nuevo para la ciudad naval.

«El progreso de Ferrol es bueno para Galicia. La comunidad tiene que estar cohesionada no solo socialmente, sino también a través de las comunicaciones terrestres», señaló con firmeza. La galardonada recordó que, históricamente, las mejoras en el tren hacia Betanzos o la línea de ancho métrico hacia Ribadeo solo se consiguieron mediante la unidad de todos los grupos políticos y la presión social, una receta que considera vigente para lograr el anhelado ferrocarril del siglo XXI.

Los actos de San Julián

La entrega del galardón tendrá lugar al mediodía del miércoles en un acto que contará con la tradicional presencia de la corporación municipal de Lugo, ciudad hermanada con Ferrol. Además del título de Ferrolana del Año a Esperanza Piñeiro, se entregarán las Insignias de Oro de la ciudad a otras personalidades destacadas, completando así el homenaje anual a quienes contribuyen al crecimiento y prestigio de la urbe departamental.