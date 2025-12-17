¿Puedo donar sangre si cometo excesos en Navidad?

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia (ADOS) ha lanzado un llamamiento urgente a la ciudadanía para reforzar las donaciones de sangre durante las fechas navideñas. La directora de la agencia, Marisa López García, ha explicado que la participación ha disminuido en las últimas semanas, lo que ha provocado un descenso en las reservas de todos los grupos sanguíneos. Los hospitales gallegos necesitan alrededor de 400 donaciones diarias para poder atender con normalidad urgencias, cirugías y tratamientos oncológicos.

Este llamamiento especial se produce en el contexto de las fechas navideñas, que "sabemos siempre que son complicadas para nosotros", ha señalado López García. La directora de ADOS ha concretado que se produjo una caída generalizada en las donaciones durante la primera semana de diciembre, aunque ha matizado que la respuesta ciudadana está siendo muy buena y las cifras se están recuperando "poquiño a poquiño".

Niveles bajos, pero sin alerta

En estos momentos, los grupos sanguíneos A positivo y 0 positivo se encuentran en nivel bajo, si bien la directora de ADOS ha aclarado que ningún grupo está en alerta. Según ha explicado, la alerta se activa cuando se alcanza un nivel muy bajo y se necesita una afluencia de donantes en las siguientes 24 horas para restablecer las reservas y poder dar respuesta a cualquier necesidad, como trasplantes o cirugías programadas.

Pixabay Donación de sangre

Los factores de la caída

Sobre los factores que han influido en este descenso de la participación, la directora de ADOS habla de un cúmulo de circunstancias. Entre ellas, el mal tiempo de principios de diciembre, las compras del Black Friday o la actual ola de gripe y otros virus respiratorios. En este sentido, ha recordado que no se puede donar con fiebre o sintomatología gripal.

Las personas con síntomas de gripe o resfriado deben esperar. "Hay que esperar unos días para recuperarse", ha indicado. Lo mismo ocurre tras la vacunación: aunque es una prioridad, se aconseja esperar un par de días si aparece alguna sintomatología leve. Para donar, únicamente es necesario ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse bien de salud.

¿Y los excesos navideños?

Ante la duda de si se puede donar después de las celebraciones típicas de estas fechas, López García ha aclarado que una comida copiosa no es un impedimento. No obstante, sí se desaconsejan otros excesos, como el consumo de alcohol. La recomendación es "no beber bebidas alcohólicas ni antes ni después" de la donación, aplicando el "sentido común".

La directora de ADOS ha animado a la ciudadanía a incluir la donación en su agenda navideña, dentro de la campaña "Regala saúde en Nadal". "Animar a todas las personas a que se acerquen a las unidades móviles o a los locales fijos", ha concluido, recordando que dedicar 20 minutos a este gesto solidario es crucial.