El documental “Prefiro condenarme” de Margarita Ledo, seleccionado en el Festival DocLisboa

El documental “Prefiro condenarme”, dirigido por la cineasta gallega Margarita Ledo Andión y producido por Nós, Produtora Cinematográfica Galega, ha sido seleccionado oficialmente en la sección “New Visions” del XXIII Festival Internacional de Cine DocLisboa, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo dedicados al cine documental.

La sección New Visions acoge aquellas propuestas cinematográficas innovadoras, experimentales y arriesgadas que están contribuyendo a redefinir el lenguaje del documental contemporáneo. La inclusión de la obra de Ledo en este apartado subraya el carácter no convencional y la fuerza narrativa del filme.

“Prefiro condenarme” , rodado en varias localizaciones de las comarcas de Ferrolterra y del Eume, se estrenó en el Festival de Sevilla, donde recibió una mención especial del jurado, y desde entonces ha recorrido decenas de salas en España y otros países. La cinta es definida como “un canto a la resiliencia femenina”, al dar testimonio de las luchas de mujeres del presente cuyos derechos fueron conquistados con esfuerzo y a menudo en los tribunales.