Deniegan la incapacidad a una cocinera con lesiones en el tobillo

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de suplicación de una trabajadora autónoma que solicitaba la incapacidad permanente, ya sea total o parcial, tras sufrir un accidente laboral que le provocó una fractura en el tobillo. La sentencia, con fecha 23 de julio de 2025, confirma la decisión previa del Juzgado de lo Social de Ferrol.

La demandante, que se desempeña como cocinera y propietaria de un negocio de hostelería, sufrió una fractura en el tobillo izquierdo en octubre de 2021, que requirió varias intervenciones quirúrgicas. A pesar de que el informe médico señala una limitación en la movilidad del tobillo, así como lumbalgia, el Tribunal considera que las lesiones no la inhabilitan para realizar las tareas principales de su profesión.

El TSXG argumenta que las dolencias no son lo suficientemente graves como para impedirle desarrollar su trabajo, y que su rendimiento no se ve disminuido en un porcentaje que justifique una incapacidad, ya sea total (superior al 50%) o parcial (superior al 33%).

El tribunal destaca que, al ser la trabajadora autónoma, cuenta con una mayor flexibilidad para organizar su trabajo. La sentencia concluye que las lesiones que padece, aunque le generen alguna dificultad, se ajustan a la categoría de "lesiones permanentes no invalidantes" y no a la de incapacidad permanente total o parcial.

Contra esta sentencia, la trabajadora puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.