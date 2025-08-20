El cupón Extra de Verano de la ONCE deja 40.000 euros en Valdoviño
La vendedora Cristina López repartió la suerte en la localidad costera, mientras que otros premios millonarios cayeron en Pontevedra y Lugo
Ferrol - Publicado el
1 min lectura
El cupón Extra de Verano de la ONCE ha dejado un premio de 40.000 euros en el municipio de Valdoviño. La fortuna llegó de la mano de la vendedora Cristina López, que entregó el cupón ganador desde su punto de venta en la Puerta del Sol, número 1.
Pero Valdoviño no fue el único lugar afortunado de Galicia. La comunidad gallega se ha visto beneficiada por una lluvia de premios en este sorteo. En Pontevedra, se repartieron un total de 440.000 euros al venderse once cupones premiados con 40.000 euros cada uno.
La guinda del pastel la puso la provincia de Lugo, donde un afortunado ganador se llevó el premio mayor de un millón de euros del mismo sorteo.
