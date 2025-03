Cristina Porca: "Las previsiones a futuro sobre la obesidad no son buenas en Galicia"

La obesidad será una epidemia en el 2050. Según los expertos el porcentaje de personas obesas será de un 60% y un tercio de los niños padecerán también las consecuencias.

¿Qué está sucediendo?, ¿cómo han cambiado nuestros hábitos en los últimos años? Nos lo preguntamos un día después de la celebración del día Mundial de la Obesidad, el pasado martes 4 de marzo.

ESTAMOS EN LA ERA DE LOS ULTRAPROCESADOS

Pues existen varios factores. Queda mucho por andar todavía en políticas públicas de promoción de la salud; el mensaje de una vida sana parece que no cala en la población, además cada vez consumimos más productos ultraprocesados, que son más baratos y que nos venden como sanos y atractivos.

La obesidad entre la población podría convertirse en una epidemia en el 2050

Cristina Porca, dietista, nutricionista y vocal de la Sociedad Española de Obesidad, afirma que "Esto no pinta bien de cara a las previsiones en un futuro. Galicia está a la cabeza junto con Asturias y Andalucía, de las comunidades con mayor tasa de sobrepeso y obesidad y las previsiones tanto para 2035 como 2050 no nos dicen nada positivo. La OMS ya lo reconoce como una de las mayores epidemias del siglo XXI y no es culpa nuestra."

Considera que cada uno de nosotros puede hacer algo para modificar los hábitos pero cree que también existen "unos determinantes sociales y estructurales que hay que cambiar. Tenemos que trabajar un poco en la prevención y preguntarnos si son nuestros menús escolares adecuados, si se hace una buena campaña de promoción para la lactancia, para la alimentación en épocas tan importantes como es en el embarazo, tenemos que trabajar y enfocar en eso."

un grave problema de salud pública

Un peso no adecuado puede provocar en un futuro graves problemas de salud global porque el sobrepeso acarrea enfermedades como la diabetes o la hipertensión, y en general enfermedades crónicas cada vez más precoces.

Los expertos están preocupados e inciden en la necesidad de una mayor educación nutricional desde la más tierna infancia.

Defienden que el peso es una cifra, que el IMC (índice de masa corporal) de momento es el parámetro que mide nuestro peso, pero que lo ideal sería tener en cuenta otros muchos parámetros para mejorar nuestra salud.