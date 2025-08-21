Corte de tráfico en la rotonda de la avenida do Mar de Narón por obras
La interrupción comenzará este sábado a las 16:00 horas y se espera que el servicio de agua esté restablecido el domingo por la mañana
Ferrol - Publicado el
1 min lectura
El Ayuntamiento de Narón ha anunciado el corte de tráfico en la rotonda de la intersección de la avenida do Mar y la carretera do Pavillón a partir de este sábado, 23 de agosto, a las 16:00 horas. El motivo es la reparación urgente de una tubería del servicio de abastecimiento de agua.
Según informó el concejal de Seguridad Ciudadana, José Oreona, los trabajos se llevarán a cabo con la máxima celeridad. Se espera que las obras de reparación y el restablecimiento del tráfico en la zona estén finalizados a lo largo de la mañana del domingo, día 24.
