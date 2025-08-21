Corte de tráfico en la rotonda de la avenida do Mar de Narón por obras

El Ayuntamiento de Narón ha anunciado el corte de tráfico en la rotonda de la intersección de la avenida do Mar y la carretera do Pavillón a partir de este sábado, 23 de agosto, a las 16:00 horas. El motivo es la reparación urgente de una tubería del servicio de abastecimiento de agua.

Según informó el concejal de Seguridad Ciudadana, José Oreona, los trabajos se llevarán a cabo con la máxima celeridad. Se espera que las obras de reparación y el restablecimiento del tráfico en la zona estén finalizados a lo largo de la mañana del domingo, día 24.