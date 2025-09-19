COPE
Ferrol - Cedeira - Cariño

El Concello de Neda organiza una excursión vecinal para disfrutar del San Froilán en Lugo

La salida será el viernes 10 de octubre e incluye viaje de ida y vuelta por 15 euros

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

El Concello de Neda ha programado para el viernes 10 de octubre una excursión vecinal a Lugo con motivo de la celebración del San Froilán, una de las fiestas más populares del otoño gallego, declarada de Interés Turístico Nacional. La actividad está abierta a todas las personas interesadas y las inscripciones pueden formalizarse desde ya en la oficina de Servicios Sociales. 

La iniciativa permitirá a la vecindad de Neda disfrutar de una jornada en la ciudad amurallada, Patrimonio de la Humanidad, y participar de las celebraciones patronales, que llenan las calles de música, atracciones y casetas de pulpo, combinando tradición y modernidad.

El autobús partirá de la plaza del Concello a las 10:00 horas y el regreso está previsto alrededor de las 21:30 horas. El precio de la excursión es de 15 euros por persona, sin incluir la comida. Las plazas son limitadas y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta completar el aforo del autobús.

