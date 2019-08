El colectivo “Enfermeiras eventuais en loita” se concentra en el Hospital Arquitecto Marcide

El colectivo “Enfermeiras eventuais en loita” ha realizado en la mañana de este lunes, 12 de agoto, una concentración en la Hospital Arquitecto Marcide para denunciar su situación laboral y las dificultades que tienen para poder conciliar su vida laboral y familiar.

A través de un comunidad han incidido en que “estamos aquí reivindicando nuestro derecho para conciliar nuestra vida laboral con nuestra vida familiar y social”.

Así, han trasladado que “tenemos una profesión predominantemente femenina (un 90%), con una media de edad de 32 años, justo la edad con la que se suele tener el primer hijo” pero que “con la precariedad laboral en la que vivimos muchas ya ni se lo plantean (un 73,3% no tienen hijos, según una encuesta sobre la precariedad en la enfermería gallega realizada por Aensac), en una comunidad en la que el bajo índice de natalidad y el envejecimiento de la población, son preocupantes”.

Critican que “las que se arriesgan a formar una familia saben que el Sergas no lo va a tener en cuenta, seguirá exigiéndoles una disponibilidad las 24 horas, y cuando suene el teléfono no podrán rechazar un contrato aunque no tengan con quien dejar a sus hijos, o serán penalizadas”.

El hall de entrada al hospital también ha sido utilizado para manifestarse - FOTO: Cedida

EMBARAZO

También han criticado que “las eventuales embarazadas, con contratos de días sueltos, no tienen derecho a coger una baja por riesgo de embarazo, ya que tendrían que tener un contrato más largo para cogerla, arriesgándose a ir de servicio en servicio, incluso en los traslados en ambulancia, sin adaptación al puesto”.

El colectivo ha denunciado que “si se reincorporan tras tener un hijo tienen solo una posibilidad de conciliación, la suspensión de llamamientos, en donde no cobras, no cotizas, y no sumas puntos en el Sergas”.

CUIDAR AL CUIDADOR

El colectivo, que ha acudido en muchos casos a la concentración con sus hijos, también ha asegurado que “los eventuales no podemos coger una baja por enfermedad, porque nos rescinden los contratos, no tenemos permisos por vacaciones, ni por matrimonio, y muchas veces no respetan las libranzas legales entre contratos, concatenando uno tras otro”.

Por todo esto, han asegurado que “nuestra lucha es para que se nos reconozca el derecho a la conciliación, porque nosotros también tenemos vida fuera del Sergas y por ello también les queremos decir a la cidadanía que ya es hora de cuidar a quien te cuida”.