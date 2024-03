La CIG pide “frenar el abuso” de la contratación a tiempo parcial y fija discontinua

El secretario xeral del sindicato CIG, Paulo Carril, ha pedido “frenar el abuso” de la contratación a tiempo parcial y fija discontinua, algo de lo que ha culpado a última reforma laboral, que cumple estos días dos años, manifestaciones realizadas por el máximo responsable de este sindicato en al mañana de este domingo en Ferrol, ante el monumento al 10 de marzo, en el barrio de Recimil, al celebrarse el ‘Día da Clase Obreira Galega’, en recuerdo a Amador Rey y Daniel Niebla, extrabajadores de la antigua Bazán, y que fallecieron el 10 de marzo de 1972 durante una manifestación de los operarios del naval, tras ser alcanzados por agentes policiales.

Carril ha detallado que esta es “una jornada de reivindicación y de reafirmación en la necesidad de dar una alternativa, de dar una confrontación a la realidad actual que tenemos de crisis en la que estamos viviendo”.

La movilización de la CIG se realiza en toda Galicia, siendo la central la de Ferrol, bajo el lema ‘Stop precariedad - trabajo digno - marco gallego de relaciones laborales’.

NUEVA LEGISLACIÓN

El secretario xeral del CIG ha justificado estas movilizaciones por “los bajos salarios y la precariedad laboral, tenga una extensión y se tenga institucionalizado el trabajador pobre”, además reclamar “una nueva legislación laboral que restituya derechos perdidos y que reconozca derechos nuevos ante las amenazas que tenemos ante el cambio del tejido productivo de la economía”, además de pedir “la necesidad de cursar un plan gallego de industrialización, de creación de empleo digno, defensa de servicios públicos y que creé empleo digno”, además de “un marco gallego de relaciones laborales, en donde podamos de forma directa, los trabajadores gallegos decidir nuestras condiciones de trabajo y donde tengamos competencias plenas para decidir nuestro futuro”.

Carril ha detallado que “la caída de rentas es una evidencia, causada por esa permanente reforma laboral en la que vivimos”, y en donde “más del 50% de las familias pobres tienen trabajo, una de cada tres personas perciben ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional” y que tras las recientes elecciones al Parlamento de Galicia “hacemos un llamamiento a que la movilización sea una realidad ante la grave situación que vivimos de crisis industrial de nuestro país, de caída de rentas y de una rotación infernal de desempleo, precariedad de desempleo y que lleva también a que la migración parece ser la alternativa que le queda especialmente a la gente joven”.

AS PONTES

Por su parte, el secretario xeral de CIG en Ferrol, Manel Grandal, ha detallado que “estamos inmersos en esa campaña, pero también vamos a darle un plus más con la presentación de mociones en las distintas administraciones”, para demandar la “reindustrialización de este país y en esta comarca, pues tiene un carácter especial dada la situación que estamos viviendo en concreto en As Pontes”, y que por ello tienen programada una concentración el próximo jueves, 14 de marzo, ante el edificio de la Xunta en Ferro, para “demandar una reivindicación que es más que justa, como es la reindustrialización de As Pontes, porque se está convirtiendo, si no somos capaces de remediarlo, es un verdadero desierto industrial”, ha sentenciado.

Posteriormente, han marchado en manifestación hasta el Cantón de Molins.