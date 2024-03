La CIG llama a la ciudadanía a movilizarse el 10 de marzo, 'Día da clase obreira galega'

El secretario xeral del sindicato CIG, Paulo Carril, ha emplazado a la ciudadanía a movilizarse el próximo domingo, 10 de marzo, 'Día da clase obreira galega', ya que esta fecha es para esta organización "una fecha de reivindicación, no solo de recuerdo del asesinato de Amador Rey y Daniel Niebla, sino de reclamación de lo que llevó a que se vivieran aquellas jornadas de huelga" en Ferrol y que acabaron con la vida de dos operarios de la antigua Bazán a disparos de la policía.

Carril ha participado este miércoles en la presentación de las protestas convocas por este sindicato y que se desarrollarán en las siete grandes ciudades de Galicia y la de Ferrol será la central. En su intervención, ha estado acompañado del secretario comarcal de esta localidad, Manel Grandal.

El lema de esta movilización será 'Stop precariedad, trabajo digno', además de pedir también "por un marco gallego de relaciones laborales", ya que, a su entender, "tras dos años de la aprobación de la reforma laboral, se confirma la precariedad de la mayoría, especialmente entre las personas con más de 30 años".

"Tenemos unas tasas de empleo industrial propias de países muy subdesarrollados, ya que en Galicia la tasa de empleo industrial y el peso del sector industrial es solo de 11% respecto al PIB".

Carril ha detallado que "el modelo económico basado en los servicios y la temporalidad, a través de las nuevas modalidades contractuales, está cada vez más extendido", y que, además, "los datos de desempleo inciden más en las mujeres, ya que el 60% de las personas registradas como paradas son mujeres, aumentando entre las personas de más de 30 años".

CARESTÍA DE LA VIDA

El secretario xeral de CIG ha detallado que, "además de la precariedad, en este momento también se ve que la carestía de la vida y la inflación. "El 52% de las familias que están hoy en la pobreza tienen trabajo, y por lo tanto, hoy tener trabajo no te soluciona los problemas, no te saca de pobre y no te garante poder acceder a unos productos básicos de alimentación y consumo para poder vivir dignamente", ha esgrimido.

Por último, ha detallado que "una de cada tres personas trabajadoras tuvo ingresos inferiores al salario mínimo y 177.000 personas trabajadoras en Galicia no ganaron los 3.000 euros brutos al año", y que ante esta situación "llamamos este 10 de marzo a movilizarnos ante esta precariedad y para reclamar un trabajo digno y por un marco gallego de los derechos laborales".

Por su parte, Manel Grandal ha llamado a movilizarse con el argumento de que tener un empleo "no garantiza tener una vida más o menos digna". "Ya no digna digamos holgada, y en la que puedas afrontar los gastos de vivienda, energía y alimentación", ha contrapuesto.

"Y si hablamos con las inmobiliarias, vemos que muchas de las viviendas que se están dejando son por parte de gente joven o incluso gente mayor que viven solos, y cuyo salario no alcanza para sostener una vida más o menos digna", ha aseverado.

La CIG hará 10 de marzo a las 11,45 horas una ofrenda floral ante la estatua dedicada a Amador Rey y Daniel Niebla, en el barrio de Recimil, y luego marcharán en manifestación hasta el Cantón de Molins.