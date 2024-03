CIG convoca este jueves una concentración en Ferrol para pedir la reindustrialización de As Pontes

El secretario comarcal de CIG en Ferrol, Manel Grandal, ha asegurado que la localidad de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), “está en una situación de enfermedad crónica” y si no se le da “la medicina adecuada, pues corre el riesgo de morir, ya que como un enfermo, no se puede vivir en esta situación de incertidumbre” y que su modo de ver “está muy bien que se anuncien a bombo y platillo, con propaganda, inversiones y proyectos”, pero que en su caso estima que “no hay absolutamente nada en concreto”.

Dichas manifestaciones las ha realizado el representante sindical en la mañana de este martes en la sede de esta organización, en donde ha estado acompañado del responsable de CIG en As Pontes, Oscar García Maseda.

Ambos han presentado la concentración que tienen convocada para el próximo jueves, 14 de marzo, a las 19,00 horas, ante la sede del Xunta en Ferrol, en la plaza de España.

Grandal ha reclamado que se convoque a la menor brevedad la Mesa de Transición Justa, que lleve muchos meses sin ser convocada, “desde noviembre de 2023”, y que es necesario “abordar la creación de un plan industrial”, para la concreción de proyectos y evitar de esta manera “la pérdida de empleo, de población o de comercio”.

RETRASO DE UN MES EN EL PREDESMANTELAMIENTO

Por su parte, Óscar García ha detallado que “As Pontes está a día de hoy en una situación límite en el ámbito de industrialización, de empleo y también en lo social”, recordando que en el caso de la empresa Einsa Print, dedicada al sector de las artes gráficas acaba de firmar un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo que ha supuesto el despido de hasta 113 trabajadores.

En el caso de Endesa, ha asegurado que la compañía “anunció la semana pasada, en reunión con el comité de empresa, que el predesmantelamiento se va a prolongar un mes más, pero que no garantía tampoco el empleo del 100% de los trabajadores de las auxiliares”.

Es por ello que ha pedido que “en el actual contexto, más que nunca, se ha de priorizar la puesta en marcha de un plan industrial propio, que garantice el futuro económico y la creación de empleo y asentamiento de las empresas”, y que para ello es necesario “un compromiso de las administraciones de dotar al municipio de suelo industrial, para posibilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos y la coordinación de los procedimientos administrativos para agilizar su implantación”, y que por ello, “la CIG insta a seguir movilizándose y a utilizar todas las herramientas necesarias para que la transición justa sea una realidad”.

Por último, ha querido realizar “un llamamiento no solo a la sociedad de As Pontes, sino también a la comarca de Ferrol, para este acto de concentración, con salida de autobuses desde las 18,00 horas desde As Pontes”.