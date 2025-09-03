CIFP Ferrolterra, referente en FP dual y a la carta, todavía tiene plazas para septiembre

El Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra se consolida como uno de los referentes en Galicia gracias a su oferta de FP dual y a la carta, adaptada a las demandas del mercado laboral. Según el director del centro, Enrique Pazo, la FP dual alcanza un 100% de inserción laboral, siendo además el centro con más oferta de FP dual de toda Galicia.

Para este curso, el CIFP Ferrolterra incorpora novedades destacadas:

- FP acelerada, que permite obtener dos certificados profesionales en solo seis meses, especialmente en áreas muy demandadas por las empresas como soldadura y montaje.

- Ciclo superior de construcción metálica, con formación en ensayos no destructivos e inspección de soldaduras, de gran interés para la industria local.

- Habilitación naval, un curso que integra módulos de carpintería, soldadura y tubaje.

- FP básica para adultos, dirigida a quienes no pudieron finalizar estudios previamente o necesitan homologar competencias, incluyendo alumnado inmigrante.

MATRÍCULA EN SEPTIEMBRE

En cuanto a la matrícula de septiembre, aún quedan plazas libres en varios ciclos, entre ellos carpintería, soldadura, embarcación de recreo y algunos cursos a distancia como electricidad, automoción y energía hidráulica. Los interesados en FP dual deberán superar una entrevista con la empresa para incorporarse.

El director del centro destaca que la demanda de alumnado supera la oferta, especialmente en ciclos industriales, y agradece la colaboración de empresas como Navantia, Repsol o Gabadi, que facilitan la incorporación directa de los estudiantes al mercado laboral.

El CIFP Ferrolterra mantiene así su compromiso con la innovación educativa y la alta empleabilidad, ofreciendo a estudiantes y empresas una formación ajustada a las necesidades reales del sector.