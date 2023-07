CC.OO. reclama el derecho a la subrogación para el contrato de limpieza de dos fragatas F-110

El secretario xeral de Industria de CC.OO. Galicia, Víctor Ledo, ha vuelto a reclamar a Navantia el derecho de subrogación de los trabajadores de la empresa Mainfer en el nuevo contrato de limpieza a bordo de las dos primeras unidades de la serie de fragatas F-110 que se construirá íntegramente en el astillero de Ferrol.

Ledo avanza que, aunque todavía no es definitiva, la adjudicación provisional del concurso ha recaído en Eulen, por lo que espera que entre finales de agosto y septiembre pueda comenzar a ejecutarlo.

"En su momento", ha explicado, "impugnamos los pliegos del contrato por no contemplar la subrogación", que en este caso provocaría que los 16 trabajadores de Mainfer, todos ellos con más de 20 años de experiencia, perdiesen su empleo.

El portavoz del sindicato ha informado en el transcurso de una concentración de la plantilla de Mainfer a las puertas del astillero de que en los próximos días se interpondrán las demandas, colectiva e individuales, para reclamar la subrogación y le pide a Navantia que "no puede seguir de perfil en este asunto". "No le vamos a consentir a Eulen", añade, "que comience el trabajo con otro personal que no sea el de Mainfer".

Además, Ledo considera una "sinrazón desde todos los puntos de vista" que se le adjudique a Eulen un contrato apenas unas semanas después de que se le rescindiera el de limpieza de las instalaciones.

"Con estos antecedentes, derivados de la incapacidad de Eulen de no haber llegado a un acuerdo con los trabajadores, podemos casi asegurar que habrá otro conflicto laboral en el nuevo contrato", sostiene el sindicalista.