El Baxi Ferrol inmortaliza en un libro su histórica temporada europea

El Baxi Ferrol ha decidido plasmar en un libro su brillante e histórica temporada pasada, marcada por alcanzar la final de la EuroCup en su primera participación. La obra, titulada "Ese Uni", se presenta este viernes y recoge, a través de las fotografías artísticas de Edu Ermida, los momentos más memorables de una gesta que ha contado con el apoyo de la Diputación de A Coruña. El presidente del club, Santi Rey, ha sido el encargado de desvelar los detalles de este proyecto.

Una hazaña inesperada

La trayectoria del equipo en la competición europea ha sido un hito para el club, que estuvo a punto de no participar por falta de presupuesto. De hecho, el equipo ya había renunciado a jugar en Europa en dos ocasiones anteriores. Sin embargo, según ha explicado Rey, el apoyo del alcalde y sus gestiones fueron clave para reunir los fondos necesarios y poder competir.

La respuesta de la afición fue otro de los pilares del éxito. El pabellón de A Malata registró un lleno absoluto en tres partidos consecutivos, algo que superó todas las expectativas. "Nadie contaba con que el pabellón en tres partidos consecutivos pusiese el cartel de 'no hay billetes' en la taquilla", ha señalado el presidente del club.

Un fenómeno social

El impacto de la EuroCup y la buena marcha del equipo en la liga se ha traducido en un crecimiento social sin precedentes. El club ha pasado de empezar la temporada con 1.200 abonados a tener actualmente más de 2.400. Este enganche ha convertido al equipo en un tema de conversación habitual en la ciudad de Ferrol, algo que no ocurría antes. "Antes prácticamente no se hablaba del equipo en la ciudad y ahora es un tema de conversación en todas partes", ha afirmado Rey.

Un recuerdo para la historia

El libro "Ese Uni", cuyo título evoca el grito de ánimo de la afición, busca ser "un recuerdo para toda esa gente que ha vivido durante todos esos meses esa trayectoria". La obra tiene más de 100 páginas y se repartirá de forma gratuita. Las imágenes de Edu Ermida, miembro de la directiva, ofrecen una visión particular, "no siempre la foto más deportiva, sino a veces más original". La presentación, abierta al público, tendrá lugar esta tarde a las 17:00 horas en el estudio del fotógrafo.