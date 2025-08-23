Barallobre celebra este fin de semana su tradicional Fiesta del Marisco

La Cofradía de Pescadores de Barallobre organiza este fin de semana, 23 y 24 de agosto, la tradicional Fiesta del Marisco. El evento se celebrará en el puerto de Barallobre, en Fene, y contará con un extenso programa que combina la degustación de marisco de la ría con música y actividades para todas las edades.

El evento se desarrollará en una carpa de más de 1.400 metros cuadrados donde se ofrecerá servicio de comidas y cenas. El menú incluye una variedad de productos marineros como empanada de berberechos, vieiras, zamburiñas, almejas, navajas y paella de marisco, elaborados por un servicio de catering especializado.

Este sábado la fiesta comenzará a las 11:00 horas con la apertura oficial y un showcooking a cargo de la cocinera Nair González. La jornada continuará con música de la banda de gaitas Airiños de Fene, conciertos de los grupos Louband y The Keepers, y una sesión del DJ Marcos Magán. Los más pequeños disfrutarán de atracciones como hinchables, un toro mecánico, un taller de maquillaje y una fiesta de la espuma por la tarde.

El domingo, día 24, se mantendrá el mismo formato festivo, con nuevas sesiones de showcooking, la banda de gaitas, música de ambiente, el concierto del grupo La Promesa, y una segunda fiesta de la espuma para poner el broche final al evento.

El patrón mayor de la Cofradía de Barallobre, Jorge López Pena, destacó la importancia de esta celebración para la economía y el turismo local, así como para la puesta en valor de los productos del mar. "La Fiesta del Marisco es una ocasión para mostrar lo mejor de nuestro trabajo y de nuestra ría. Queremos que la gente pruebe un marisco de primera calidad y, al mismo tiempo, viva una experiencia festiva, familiar y abierta a todos", afirmó.