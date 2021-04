Ana Pontón pide para Ferrol “más compromisos en el BOE y en el DOG”

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha remarcado este viernes que para encarar la recuperación de la comarca de Ferrolterra “tiene que haber menos titulares de prensa y más compromisos en el BOE y en el DOG", que es lo que no ve "ni en un lado ni en el otro”.

Pontón ha respondido de este modo al ser preguntada por el anuncio del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que dijo ayer que propondrá al Gobierno central impulsar un Pacto de Estado para Ferrol que permita la "recuperación y transformación industrial de la comarca”.

A juicio de la nacionalista, el presidente gallego pretende “esconder sus responsabilidades” respecto a la situación “crítica” de la comarca por lo que busca “derivar todas las responsabilidades al Estado”.

No obstante, Pontón ha asegurado que la situación de Ferrol no se soluciona únicamente con “un barco” para el sector naval ya que también ha de garantizarse la pervivencia de la industria en la zona y buscar alternativas para la central de As Pontes.

Así, ha recriminado que la Xunta de Galicia no quiera “asumir la responsabilidad” de la situación cuando es la administración “que tienen competencias en materia industrial”.

Por ello, para salvar Ferrol “tiene que haber menos titulares de prensa y más compromisos” tanto a nivel estatal como autonómico, ha zanjado Pontón.

CRÍTICAS DE LOS SOCIALISTAS

También se han referido a la propuesta de Feijóo el vicesecretario xeral del PSdeG, Pablo Arangüena, y el presidente de la formación, Xoaquín Fernández Leicegada, en otra rueda de prensa ofrecida en la Cámara gallega.

Tras recordar que el PSdeG presentó en reiteradas ocasiones propuestas para reactivar la comarca de Ferrol, Arangüena ha criticado que Feijóo "ya diga que el pacto lo tiene que llevar a cabo principalmente el Gobierno del Estado".

"El Gobierno del Estado tiene competencias y facultades, pero la competencia en política industrial es exclusiva de la Xunta, que no solo tiene que proponer sino liderar ese pacto", ha señalado en una intervención en la que ha criticado el "escapismo constante" de Feijóo. "Nosotros estamos completamente abiertos y dispuestos a llegar a acuerdos para la reactivación", ha dicho tras emplazar a Feijóo a concretar su propuesta.

Por su parte, Leiceaga ha recordado que ya hubo un plan Ferrol durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero que permitió "captar inversiones, industrias y servicios" pero ha afeado que "no hubiese" ningún tipo de iniciativa durante todos los años de gobierno de Mariano Rajoy.

"Y es cierto que la Xunta puso en marcha una estrategia para Ferrol, pero nunca dio cuenta de los resultados", ha afirmado para considerar que se puede concluir que "no tuvo demasiado éxito".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado