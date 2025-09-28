COPE
El alcalde de Ferrol recibe al coro infantil Rancho da Praça de Vila do Conde

José Manuel Rey Varela destacó la importancia del hermanamiento entre Ferrol y la ciudad portuguesa, que cumple medio siglo, como puente cultural entre generaciones

Ada Romero

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibió este sábado al coro infantil de Rancho da Praça, procedente de Vila do Conde, ciudad portuguesa hermanada con Ferrol desde hace cincuenta años. 

El encuentro tuvo lugar en la plaza Rancho da Praça-Rendilheiras Vila do Conde, situada en el espacio liberado tras la demolición de la plaza provisional del mercado.

Durante la recepción, Rey Varela expresó su satisfacción por acoger a los pequeños integrantes del coro y destacó el valor histórico y cultural del hermanamiento: “Es un verdadero placer recibir a estos niños que representan la continuidad de la extraordinaria relación que tenemos con esta ciudad portuguesa desde hace medio siglo”, afirmó. El regidor añadió que actos como este son una oportunidad para “transmitir a las generaciones que vienen los lazos que nos unen”.

El coro Rancho da Praça ofreció una muestra de su repertorio, reforzando así los vínculos culturales y el intercambio entre Ferrol y Vila do Conde.

