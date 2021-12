El violinista Ara Malikian presentará en Narón su nuevo disco “ARA”

El violinista Ara Malikian presentó a comienzos del mes de diciembre en Nueva York su nuevo disco, "Ara", y la gira mundial en la que mostrará este trabajo, que para él es como regresar a la infancia, "a la fantasía, la imaginación, la creatividad y la locura que perdemos cuando crecemos".

Una de las primeras paradas escogidas por el libanés será Narón, puesto que actuará en el Pazo da Cultura el próximo viernes 7 enero.

Las entradas se pondrán a la venta el lunes 13 de diciembre a las 10:00 h en la web https://aramalikian.com/ y en las taquillas del Pazo da Cultura de Narón.

Malikian contó que el disco surgió de la experiencia de pasar muchas horas junto a su hijo de 7 años en el largo año del confinamiento. "Cuando vi a mi hijo caminar por primera vez después de meses de caídas, de intentos errados, de golpes y vuelta a probar, entendí que un día todos fuimos esa fuerza que el tiempo hace que olvidemos", declaró el violinista en la presentación de su nuevo trabajo.

"Los niños son los ser más auténticos que te puedes encontrar, son salvajes, son la ternura en su esencia y están llenos de una verdad insultante, no tienen miedo a equivocarse, son libres y expresivos y todo lo que hacen está repleto de arte. Si miras a un niño entiendes casi todo lo que fuiste y hace un tiempo que no te permites ser. Esta gira es el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que sentí y me inspiró de él y de la vida a través de él", completó Malikian.