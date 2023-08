San Sadurniño se convierte de nuevo en el epicentro del Chanfaina Lab

San Sadurniño volverá a vivir entre el viernes 1 y el domingo 3 de septiembre el ambiente del Chanfaina Lab, el encuentro de cineastas que pone en valor el territorio del ayuntamiento a través de los ojos del audiovisual gallego, tanto profesional como amateur.

Serán más de medio centenar de talentos locales y de fuera, emergentes o ya consagrados, con vocación experimental, documental o con querencia por la ficción, que se reunirán en un evento concebido para filmar pequeñas películas, pero también como punto de encuentro para el intercambio de conocimiento y el tejido de redes creativas.

Tal y como se apunta desde "Fálame de San Sadurniño", el proyecto que alentó el nacimiento del Chanfaina en 2014, " la mirada contemporánea sobre el paisaje rural y sus gentes, la emigración, la memoria histórica, el devenir del tiempo, las diferencias paisajísticas y sociológicas entre las siete parroquias que componen el ayuntamiento, transforman a San Sadurniño en un universo por descubrir y muy adecuado para desgranar propuestas visuales innovadoras".

Sin embargo, además de hacer cine, la presente edición del Chanfaina, también incluye en su programa otras actividades, como las proyecciones de la Era de Cineastas y de la sección A paisaje salvaxe de San Sadurniño, o el homenaje que se le rendirá el domingo -con una exposición y música- al pionero del documentalismo gallego José Gil.

PROGRAMACIÓN

VENRES 1 SETEMBRO

11:00h. a 12:00h. RECEPCIÓN DE CINEASTAS na Casa da Cultura.

12:30h. ACTO OFICIAL DE BENVIDA na Casa do Concello.

13:00h. AMADRIÑAMENTO ÁRBORE CONMEMORATIVA VIII CHANFAINA LAB. Finca A Cortiña.

16:00h. XEORUTA E FOTO OFICIAL. Visita guiada por Fran Canosa á Serra do Forgoselo. (só para participantes)

20:00h. PROXECCIÓN “EIRA DE CINEASTAS”. Casa da Cultura. (Entrada libre). Selección de filmes presentados por cineastas participantes. Casa da Cultura. (Entrada libre): "Porte exprés" de Ángela Arnosa, "As vacas desaparecidas" de Bieito Beceiro, "Trae!" de Fran Bermúdez, "Maipy Kanki" de Félix Brisel, "Breogán pimentel, artista multinivel" de Francisco Javier Cela, "Na pel da memoria" de Memoria e Cinema, "Susurros do enxebre" de Candela Conde, "Os nenos en Carnota" de Nela Fraga, "De “Coma nunca” a “Fatum” de Juan Galiñanes, "A relatividade" de Manolo Gómez, "Mulleres da raia" de Diana Gonçalvez, "Unidade veciñal" de Tono Mejuto, "The porquer" de NaraíoMedia, "Ningún Deus" de Mirian Opazo, "Anatomía dunha serea" de Adriana Páramo, "O Sacauntos" de Xoan Rodríguez Caridad, "O cinemóbil reclame 3 (Work in progress)" de Miguel A. Romero, "Mirada Amateur" de Cristina Souto, "Boniatos no país do sol poñente" de Teño unha horta, "Feminino" de The Sungirls, "Cando roxe o formigueiro" de Abel Vega, "A esmorga" de Ignacio Vilar.



SÁBADO 2 SETEMBRO

10:00h. Encontro e gravacións de cineastas.

12:00h. ESPECTÁCULO “CINEMA DE HISTORIAS DA MAN DE ALICE GUY”. Casa da Cultura. Proposta da narradora Raquel Queizás, quen encarna á realizadora francesa Alice Guy-Blaché, considerada a primeira muller que filmou unha película de ficción. O espectáculo, dirixido a público a partir dos 5 anos, ten por obxectivo espertar a querencia polo cine entre a rapazada. (Entrada libre).

20:00h. PROXECCIÓN CLÁSICOS DO CHANFAINA LAB “A natureza salvaxe de San Sadurniño”. Casa da Cultura. (Entrada libre): "O salvaxe leva o seu tempo" (2017) de Óliver Laxe, "Here" (2016) de Natalia Porca, "Alí sentíame eterna" (2019) de Aldara Pagán, "A pena dos Tres pés" (2015) de Abel Vega, "O silencio dos eólicos" (2018) de Aser Álvarez, "Os aventados. Ventos do Forgoselo" (2015) de Álvaro Gago, "Trae!" (2019) de Fran Bermúdez, "Forgoselo. Granito". (2015) de Alberte Pagán, "360º en cores" (2017) de The Sungirls.



DOMINGO 3 SETEMBRO

10:00h. Encontro e gravacións de cineastas.

10:00h. a 12:00h. EXPOSICIÓN “José Gil, pioneiro do cine galego”. Presentacións e visitas guiadas. Adro do Convento do Rosario. San Sadurniño

13:00h. CONCERTO HOMENAXE A JOSÉ GIL. Xove banda de Narón. Adro do Convento do Rosario. San Sadurniño. (se chove, na Casa da Cultura) . Podes descargar aquí o programa do concerto que narra a vida do pioneiro do cinema galego a través da música.