Narón acogerá en mayo el espectáculo bROTHERS iN bAND de tributo a los Dire Straits

Narón acogerá el 22 mayo, desde las 19,00 horas, el espectáculo bROTHERS iN bAND de tributo a los Dire Straits, promovido por la empresa Eventi en el Pazo da Cultura.

Considerado como el mejor espectáculo internacional homenaje a esta banda, con un show que repasará lo mejor de la discografía y una puesta en escena única. Narón será por tanto una de las paradas de una gira que ya ha recorrido, Francia, Alemania, Portugal, España y Luxemburgo.

Si la guitarra y voz de Mark Knopfler han sido fundamentales en Dire Straits, lo mimo ocurre con Angelo Fumarola. Su voz, su postura, sus gestos, su expresividad y sobre todo su espectacular forma de tocar la guitarra nos muestran al Knopfler de una época pasada que ya no volverá.

No menos importante es la banda que acompaña a Angelo Fumarola, un grupo de reconocidos músicos de primer nivel que interpretan y recrean con una extrema fidelidad y un altísimo nivel las diferentes etapas de la desaparecida banda británica a lo largo de un extenso repertorio entre los años 1977 y 1991.

En "The Very Best of Dire Straits bROTHERS iN bAND” nos transportará en su particular máquina del tiempo a través de un seleccionado y cuidado repertorio que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones. Desde el sonido limpio y cristalino de “Down to the Waterline”, el antológico “Money For Nothing”, pasando por clásicos como “Sultans of Swing”, “Telegraph Road”, “Romeo & Juliet” o “Tunnel of Love”, en un show de más de dos horas.

Las entradas ya están disponibles en padroadodecultura.es, eventi.es y en la taquilla del Pazo da Cultura de Narón en sus horarios habituales.