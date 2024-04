Los Brothers in Band, mejor grupo tributo a los Dire Straits, estarán este sábado en Narón

Los Brothers in Band, mejor grupo tributo a los Dire Straits, estarán este sábado, 6 de abril, en Narón, en un concierto en el Pazo da Cultura, desde las 20,30 horas, de la mano de la promotora local Eventi.

Se trata de una actuación dentro de su gira European Tour, cosechando un lleno tras otro en prácticamente todas las actuaciones, en donde los Brothers in Band y su espectáculo The Very Best of Dire Straits Show han llegado a Alemania, Holanda, Francia, Portugal, Andorra, Luxemburgo y España.

Si la guitarra y voz de Mark Knopfler han sido fundamentales en los Dire Straits, lo mimo ocurre con Angelo Fumarola. Su voz, su postura, sus gestos, su expresividad y su espectacular forma de tocar la guitarra nos muestran al Mark Knopfler de una época pasada.

No menos importante es la banda que acompaña a Angelo Fumarola, reconocidos y apasionados músicos de primer nivel que interpretan y recrean con fidelidad y un altísimo nivel el espectacular legado musical de la banda en un espectáculo que superar las dos horas de duración.

Todavía quedan algunas entradas a partir de los 25 euros y se pueden adquirir a través de la página web del Padroado de Cultura de Narón.