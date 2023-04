Leyla McCalla presentará el 27 de abril en el Jofre su último trabajo "Breaking The Thermometer"

La artista estadounidense de raíces haitianas, residente y parte de la actual escena musical de Nueva Orleáns, Leyla McCalla, llega a Ferrol este 27 de abril dentro de la gira de presentación de su cuarto álbum de estudio, "Breaking The Thermometer". Será la primera vez de la cantante y chelista en Galicia, que actúa dentro del ciclo de conciertos “SUSEIA et ULTREIA. Todos os Pobos, Linguas e Tribos" patrocinado por el Xacobeo, con la colaboración del Ayuntamiento de Ferrol.

Su nuevo trabajo, elogiado por Barack Obama, que eligió el tema “Dondini” entre sus favoritos del año pasado, fue comisariado por la Universidad de Duke como una obra de teatro multidisciplinar. Combinando composiciones originales y melodías haitianas tradicionales con transmisiones históricas y entrevistas contemporáneas, Breaking The Thermometer, ofrece un viaje sonoro inmersivo a través de medio siglo de disturbios raciales, sociales y políticos mientras explora el legado de Radio Haití, la primera emisora de radio en informar en kreyòl haitiano, la voz del pueblo y de los periodistas que arriesgaron sus vidas con las retransmisiones.

Las interpretaciones de McCalla son cautivadoras, y están impulsadas por un trabajo melódico rico y sofisticado y ritmos afrocaribeños embriagadores.

Con todo, McCalla no es sólo una observadora distante: escribe con gran perspicacia e introspección en el álbum, lidiando con la memoria, la identidad y sus propias experiencias como mujer haitiano-estadounidense, en la búsqueda de una visión más clara de sí misma y su papel como artista. El resultado es a la vez una obra de performance radical, erudición histórica y memorias personales, una meditación poderosa y de gran alcance sobre la familia, la democracia y la libertad de expresión que no podría llegar en un momento más oportuno.

Nacida en la ciudad de Nueva York, de padres emigrantes y activistas haitianos, McCalla desarrolló una temprana fascinación por aquel país y su cultura gracias en parte a las visitas a su abuela de niña. Después de mudarse a Ghana durante dos años y escalonarse en la Universidad de Nueva York, McCalla finalmente decide desplazarse hacia el sur, hasta Nueva Orleáns, donde gana la vida tocando el violonchelo en las calles del Barrio Francés.

Su obstinación por iluminar las raíces negras de la cultura estadounidense finalmente la llevaron a Carolina Chocolate Drops, y después de dos años de gira y grabación con el grupo ganador del premio GRAMMY, decide iniciar su carrera en solitario.

En el 2014, generó un revuelo considerable con su aclamado debut, Vari-Colored Songs: A Tribute to Langston Hughes, que llevó al New York Times a elogiar que "su voz es deslumbrantemente natural y sus escenarios elegantemente escuetos". Siguieron dos lanzamientos más, celebrados de manera similar, A Day For The Hunter, A Day For The Prey de 2016 y Capitalist Blues de 2019, que generaron críticas y perfiles aún más entusiastas, al igual que su debut en 2019 con Our Native Daughters, un proyecto colaborativo con Rhiannon Giddens, Amythyst Kiah y Allison Russell.