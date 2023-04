As Somozas pone en valor el patrimonio cultural con la reparación de tres lavaderos municipales

El Ayuntamiento de As Somozas pone en marcha un proyecto de puesta en valor del patrimonio con la reparación de tres lavaderos situados en diferentes puntos del municipio somocense.

Los tres lavaderos están situados en el lugar do Coto y en las parroquias de A Toca y Seixas. Todos ellos presentan deficiencias propias del paso del tiempo y, por lo tanto, recibieron una actuación integral para recuperar su mejor aspecto y evitar posibles daños permanentes en su estructura. De este modo, además, podrán seguir siendo utilizados por el vecindario que lo desee.

“Con esta intervención no sólo protegemos nuestro patrimonio, sino que también es una manera de ponerlo en valor y darlo a conocer para que las futuras generaciones no olviden nuestras raíces, de donde venimos. Porque sólo de esta manera sabrenis hacia doóde vamos”, explicó el alcalde de As Somozas, Juan Antonio Tembrás.