San Sadurniño prohíbe el acceso a la presa de la minicentral hidroeléctrica de Naraío

En la tarde de este pasado viernes, el concello de San Sadurniño dió aviso de importantes desperfectos en la presa del castillo de Naraío que podrían debilitar la resistencia de la estructura. Los daños, provocados posiblemente por las últimas inundaciones en la zona, afectan a aproximadamente un tercio del contrafuerte, de donde se desprendieron piedras y otros materiales de cimentación del embalse.

Tras la comunicación de la incidencia por parte de Hidroeléctrica Río Castro (antigua Electra de Narahío), titular de la concesión, el 112 movilizó poco después de las 16:00 h a los Bomberos do Eume y una patrulla de la Guardia Civil de cara a evaluar el riesgo ante una eventual ruptura, toda vez que para este fin de semana se prevén de nuevo fuertes lluvias. Por este motivo, desde el Ayuntamiento de San Sadurniño han trasladado varias advertencias. Entre ellas la prohibición de acceder a la cascada del Castillo y a otros espacios situados inmediatamente a continuación de la presa, como es el caso de la central eléctrica.

Desde el concello ruegan también no recorrer el sendero del Castro ni acercarse al lado del río mientras no se conozca el alcance real de los daños y, de ser necesario, mientras no se repare la estructura.

La empresa ya avisó al vecindario de la zona que podría verse directamente afectado por un rebordamiento del río (en principio solo habría dos viviendas del lugar de Riolimpo, una de ellas deshabitada). También se han colocado carteles de advertencia en los puntos que presentarían un mayor peligro.

La presa del castillo de Naraío ha sufrido importantes desperfectos. FOTO: César Galdo

Además, desde el Centro Integrado de Emergencias de Galicia CIAE 112 también se informó de la incidencia a los responsables municipales de los ayuntamientos por los que discurre el Castro, que son San Sadurniño, Neda y Narón.

Según la tabla de riesgos, el embalse está encuadrado en el tipo "C", el más bajo de todos, correspondiente a presas cuya posible rotura o un funcionamiento incorrecto pueden producir únicamente daños materiales o ambientales de moderada importancia y solo incidentalmente la pérdida de vidas humanas.

Esta prese fue construida en los años 30 del siglo pasado justo al pie del castillo medieval aprovechando un estrechamiento natural del río, con el objetivo de mantener y regular el nivel del agua que se envía mediante tuberías a la minicentral de 315 kW situada unos 300 metros más abajo siguiendo el cauce del Castro, afluente del Río Grande de Xuvia.

Hidroeléctrica Río Castro también informó de que este lunes se solicitarán las correspondientes autorizaciones para acometer la reparación de la presa, que en todo caso deberá esperar la que descienda el nivel del agua y que el tiempo mejore.