As Pontes participará en el programa "Invest in Cities"

El Ayuntamiento de As Pontes es uno de los 20 territorios que participará en la tercera edición del programa Invest in Cities, puesto en marcha por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con el objetivo de atraer inversión a las ciudades españolas, apoyar el desarrollo económico de los municipios así como ofrecer soluciones de financiación y digitalización al tejido empresarial de los territorios participantes.

Al final de la presentación telemática del programa, que contó con la participación de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y del presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), la responsable de Industria y Empleo del Ayuntamiento de As Pontes, Ana Pena, subrayó que “este programa supondrá una oportunidad para atraer inversión a As Pontes y, de este modo, contribuir a su reactivación social y económica, poniendo en valor los atractivos que tiene nuestro pueblo para la creación y asentamiento de nuevos proyectos empresariales, especialmente tras la crisis del COVID 19”.

La participación de As Pontes en este programa supone la inclusión en la plataforma web www.investcities.com y presencia en foros regionales de inversión, en encuentros empresariales en el extranxeiro así como en el Foro de Ciudades Atractivas para la Inversión. Dentro de la plataforma digital, As Pontes figurará como un municipio atractivo para la inversión, dispondrá de un microsite donde se reflejará su posiciomanento general, sus ventajas, los proyectos de desarrollo o bonificación y ayudas fiscales.

Por otra parte, el programa incluye dos plataformas de atracción; Invest in You para startups e Invest in Companies, dirigida a empresarios que buscan acometer una ampliación de capital o la transmisión de su empresa y que también permitirán a los empresarios y empresarias pontesas acceder a asesoramiento profesional, capital privado y financiación para sus proyectos.