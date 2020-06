El IES Castro da Uz de As Pontes tendrá el próximo curso FP Dual en soldadura y calderería

El IES Plurilingüe Castro da Uz de As Pontes impartirá el próximo curso FP Dual de soldadura y calderería, una enseñanza demandada por el Ayuntamiento de las As Pontes y la Asociación de Empresarios y Usuarios de Suelo Industrial de As Pontes (A SEARA), ademas de varias empresas asentadas en este municipio dedicadas a la realización de trabajos en este ámbito.

Tania Pardo, responsable del área de Educación del Ayuntamiento de As Pontes señaló que “se trata de una muy buena noticia para nuestro municipio y responde a la demanda que le trasladamos en el mes de enero a la Consellería de Educación para mostrar su compromiso con el futuro de nuestro municipio”.

La concejal también indica que esta nueva oferta formativa permitirá dar respuesta a los intereses de los vecinos de As Pontes, “formando profesionales en el ámbito de la soldadura y calderería, a través de formación teórica y práctica, que permita atender a las demandas de un tejido empresarial que solicita mano de obra cualificada para vacantes de difícil cobertura”.

OTRA MODALIDAD

Por otra parte, la concejala también dio a conocer que el centro educativo contará para el curso 2020-2021 con un ciclo de FP básica en la especialidad de automoción, según trasladó la Consellería de Educación al centro educativo.