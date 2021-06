Hacienda comunica al Ayuntamiento de Ortigueira que sigue vigente su plan de ajuste

El Ministerio de Hacienda, a través de la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales, ha comunicado al alcalde de Ortigueira, Juan Penabad (PSOE), que la cancelación del plan de ajuste vigente en este ayuntamiento “se ha gestionado por error” y que por ello “se va a proceder de oficio a la reactivación del plan de ajuste” del municipio.

En la misiva, a la que ha tenido acceso COPE Ferrol, se traslada que esta reactivación implica “la vigencia del plan de ajuste y, por lo tanto, la obligación de suministrar información de seguimiento del mismo trimestralmente”.

Además, se le traslada al regidor socialista que “el seguimiento del segundo trimestre de 2021 se abrirá a partir del próximo 1 de julio y que permanecerá abierto hasta el día 30 del mismo mes”.

OPOSICIÓN

Tras tener conocimiento de esta situación, el portavoz del grupo mayoritario en la oposición, Valentín Calvín (PP), ha asegurado que “vamos a pedir un pleno extraordinario y que nos den explicaciones de todo lo sucedido”, al estimar que “nosotros ya defendimos en el pleno en el que se trató este asunto que no cumplíamos los criterios”.

Calvín ha reseñado que “ya se lo dijimos al alcalde en el pleno, que no entendíamos como se podía salir del plan de ajuste sin cumplir, cuando desde el gobierno se nos dijo que eso no era cierto y que allí no pasaba nada y que todo estaba correcto, cuando vemos que ahora nos tienen que dar la razón”.

El portavoz popular ha mostrado su indignación “por la manera en la que se les ha mentido a los vecinos y en donde el Ayuntamiento de Ortigueira no se merece esto, ni este gobierno”, ha sentenciado.