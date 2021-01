Francisco Conde: “El cierre de la planta de Siemens Gamesa en As Somozas no es aceptable ni comprensible”

El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, ha asegurado que “el cierre de la planta de Siemens Gamesa en As Somozas no es aceptable ni comprensible” y estima que “es un error de cálculo si piensan que esta decisión no va a tener consecuencias”.

Dichas manifestaciones las ha realizado el integrante del Gobierno de Galicia a COPE A Coruña, en donde ha incidido que “en el actual contexto nacional se están desarrollando las energías renovables, y que venga una empresa como es Siemens Gamesa y cierre una planta y contrariamente en otro país, como es Francia, la esté abriendo, no es comprensible”.

Conde ha detallado que “no sabemos si Siemens lo que está buscando es autoexcluirse de cualquier participación en el ámbito de las energías renovables en España, pero nosotros desde luego vamos a defender la posición de los trabajadores, ya que nos parece una injusticia lo que esta empresa está haciendo con Galicia y con los operarios”.

ACCIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL

Francisco Conde también ha detallado que desde el Gobierno de la Xunta “estamos en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica, al que le hemos trasladado la necesidad de trabajar de manera conjunta, y desde luego vamos a actuar con contundencia, luego de que la empresa rechazara las alternativas industriales que se les ha propuesto para continuar con la actividad” en la planta situada en la comarca de Ferrolterra.

Protesta de trabajadores de Siemens Gamesa por el cierre de su planta - FOTO: EFE / Kiko Delgado

“Tenían propuesta concretas para garantizar el negocio y darle continuidad”, ha detallado el político lucense, “y lamentablemente estamos ante una empresa que no sabemos con qué criterios ha tomado esta decisión, pero que no son razonables desde el punto de vista de un posicionamiento vinculado a las energías renovables, de un país como España y Galicia, y unos trabajadores que se han volcado durante los últimos 20 años en que esta empresa fuera competitiva”.

Por último, Conde ha detallado que “solo hay un objetivo: poder garantizar con este frente común, con el Gobierno central y con los trabajadores, que revierta esta decisión por parte de Siemens Gamesa y que podamos garantizar la continuidad de los puestos de trabajo”, ha sentenciado.