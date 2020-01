La empresa Xiloga, de As Somozas, supera la capacidad de sus depósitos de residuos y se ve abocada al cierre

La empresa Xiloga, situado en el lugar de Marván, en el municipio de As Somozas, encara su cierre tras haber superado la capacidad de sus depósitos, en donde la sociedad del grupo Toysal sobrepasó la capacidad total de eliminación entre los meses de agosto y septiembre del pasado año 2019.

Así lo recoge una resolución firmada por la directora xeral de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Xunta, a la que ha tenido acceso COPE Ferrol y que fue firmada el pasado 11 de diciembre.

En ese documento se les comunica a los responsables de la empresa asentada en As Somozas que se procede a dar de baja “las autorizaciones” para poder llevar a cabo en esta planta “la eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos mediante su depósito en vertedero” además del “tratamiento previo a la eliminación de residuos no peligrosos mediante su depósito en vertedero”.

La concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AII) para este centro de tratamiento fue otorgada en el año 2008, en la que se recogía “una capacidad total autorizada de eliminación en vertedero de 693.749,992 toneladas de residuos, o su equivalente en metros cúbicos”, en este caso 559.476,602.

Con esta resolución a la empresa no le queda más remedio que clausurar su actividad en As Somozas, en una planta que a lo largo de estos años sufrió innumerables incendios en sus depósitos de residuos, algunos de los cuáles se prolongaron durante varias jornadas.

SELLADO

En la resolución del departamento perteneciente a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, también se emplaza a los gestores de esta empresa, que los depósitos “al final de su vida útil, se sellaran y se adoptaran medidas para evitar la formación excesiva de gases”, siendo necesario que antes de acometer esta actuación se de traslado del proyecto a los técnicos autonómicos, que deberán de supervisarlo y autorizarlo, para comprobar que este se hará según la normativa vigente.