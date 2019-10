El BNG presenta a sus candidatos comarcales para la próximas elecciones generales

El Parador de Turismo de Ferrol fue el lugar escogido por el BNG para la presentación de los integrantes de la lista electoral de la formación nacionalista de cara a las próximas elecciones generales del 10 de Noviembre .

Así, Mon Fernández, integrante de la CIG en la comarca, con el número 3 al Congreso, o Silvia Pardo, concejala del BNG en As Pontes de García Rodríguez, y activista feminista, con el número 4, encabezan una candidatura que tiene representación de la comarca desde el mundo cultural como Laura Tato o suma también algunas personas independientes.

En total son siete las personas de la comarca de Ferrolterra las que forman parte de la candidatura del BNG por el Congreso y el Senado.

Durante el acto de presentación destacaron “la importancia de recuperar voz propia de la mano del BNG”, tal y como ha asegurado Mon Fernández, que también ha incidido en el “el trabajo de las personas candidatas de Ferrolterra por el BNG, todos militantes y activistas de Galicia y eso es lo que queremos trasladar a las instituciones: la preocupación y también el entusiasmo por lograr mejoras para nuestro país”.

Por su parte, Silvia Pardo, destacó “la importancia de que se asiente tejido industrial de calidad en Ferrolterra” y que se “muden políticas para lograr una igualdad real, que se cumpla el convenio de Estambul en la ley contras las violencias machistas como ya recoge la gallega elaborada por el BNG”.

Además, con respecto al conflicto de As Pontes, ha trasladado que “merece un capítulo aparte y mucho tenemos que decir en el Congreso: una transición energética justa” y así ha trasladado que “las cosas no suceden por sí solas y en la política hay que tener capacidad para saber gestionar su territorio. El PP y el PSOE no tuvo planes para As Pontes y ahora la pagamos todas”

Desde el bloque afirman que están en un buen momento, el número de militantes va en aumento y cada vez más gente mira con simpatía a la organización nacionalista.

Destacan que “hasta Cantabria, con la mitad de votos que el BNG en las anteriores generales, consiguió representación y ahora parten de un buen momento y con encuestas que afirman que el BNG contará con representación.