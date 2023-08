Criado deja la presidencia del Racing de Ferrol, que pasa a Manuel Ansede

El presidente del Racing de Ferrol, José María Criado, ha anunciado este lunes el cierre a su etapa como máximo dirigente del club, iniciada en 2017, y ha comunicado en una rueda de prensa en el estadio de A Malata que el consejero delegado de la entidad, Manuel Ansede, ocupará su puesto.

En su intervención, ha declarado que después de "meditarlo" y de trasladar su iniciativa el pasado mes de junio al empresario Ignacio Rivera, cabeza visible del Grupo Élite, máximo accionista de la escuadra, consideró que su "etapa había terminado".

En todo caso, ha valorado que los directivos "intentaron que lo reconsiderara" y ha manifestado que acumula más de cuatro décadas de trayectoria en la sociedad, por lo que ha expresado que se merece "un pequeño descanso".

Criado ha mostrado su "satisfacción por el deber cumplido" y ha saludado que el club ferrolano haya alcanzado este verano su "récord de abonados". "Nada más que se habla del Racing", ha expresado.

De este modo, ha resaltado que el "club y la ciudad van de la mano" para posibilitar un "sentimiento racinguista" por el que se ha confesado "orgullosísimo" y ha indicado que deja la presidencia "feliz".

ISIDRO SILVEIRA

Igualmente, ha aludido a exdirigentes como el expresidente Isidro Silveira, fallecido en 2016, y a "momentos muy delicados", caso de la crisis económica de la entidad que en 1980 la situó "a punto de desaparecer", ha puntualizado.

José María Criado ha dicho que es "un enamorado de la ciudad" y ha reseñado "el nivel de las peñas" o la colaboración de los diferentes alcaldes de Ferrol en los últimos años.

"La palabra dimisión no me gusta, me echo a un lado", ha aseverado, para estimar que su relación es “perfecta” con los principales accionistas, sobre los que ha añadido que le hacen sentir "querido y respetado".

Finalmente, ha destacado que la "relación con las instituciones", entre las que ha citado al Ayuntamiento de Ferrol o a la Armada, ha sido "muy fluida" y ha confesado su alegría cuando conoció por mediación de Ignacio Rivera que Ansede sería el nuevo presidente.