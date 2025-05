Reunión para coordinar la seguridad con ocasión del 37º Rallye Cidade de Narón

Ferrol - Publicado el 12 may 2025, 15:49 - Actualizado 12 may 2025, 15:55

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, presidió en el mediodía de este lunes una reunión de seguridad con motivo de la celebración de la 37ª edición del Rallye Cidade de Narón, que tendrá lugar el próximo 24 de mayo.

En la convocatoria participaron los concejales de Seguridad Ciudadana, José Oreona, y Deportes, Ibán Santalla, así como el oficial de Prevención del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios (SPEIS), Simón Cabarcos; el oficial de la Policía Local de Narón, José Antonio Carballido; Jorge Prado, presidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Narón; el coordinador general del rally, Ramón Padín, junto con Ramiro Fandiño, Marcos Castro y Gonzalo Fernández (jefe de Seguridad del rally, responsable de seguridad en base y responsable de protocolo y prensa, respectivamente).

También estuvieron prsentes el jefe de la demarcación de la Guardia Civil de Tráfico de Ferrol, Javier Dopico, y otros responsables del Cuerpo y también de la Policía Nacional de la comisaria de Ferrol-Narón.

En el transcurso de la reunión se abordaron los temas relativos a la seguridad del evento, que comenzará el viernes 23, con un shakedown por la parroquia de San Xiao, en un tramo de 2,76 kilómetros donde equipos y pilotos podrán ajustar sus vehículos. Asimismo, se repasaron conjuntamente los planes de seguridad de los cinco tramos cronometrados que componen el rallye: As Cortiñas, As Enchousas, Santa Cristina, As Barbelas y Sedes.

Los participantes recorrerán un total de 418 kilómetros el sábado, de los cuales 119,78 serán cronometrados y discurrirán por los municipios de Narón, San Sadurniño, Moeche, Cerdido, As Somozas y, también este año, Valdoviño.